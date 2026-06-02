Neskek "bazterketa" jasaten dute bideojokoetan eta askok "nortasuna ezkutatzen dute", Deustuko Unibertsitatearen ikerketa baten arabera
Ikerketaren arabera, mutilek borroka eta kirol arloko bideojokoak nahiago dituzte, eta neskek irudiari eta dantzari lotutako edukiak kontsumitzen dituzte gehiago.
Online bideojokoetan aritzen diren neskek bazterketa jasaten dute eta horietako askok bere identitatea ezkutatu behar izaten dute (abatar maskulino edo izen neutroak erabilita) irainduak edo baztertuak ez izateko. Hori da Deustuko Unibertsitateak Opciónate-Mejora Tu Vida Kanarietako kontsultorarekin elkarlanean egindako Cyber-Resistance ikerketaren ondorio nagusietako bat.
Zehazki, esparru digitalean dagoen genero arrakala ikertu dute, eta, horretarako, 5 eta 13 urte arteko EAEko eta Kanarietako hamahiru ikastetxeetan aritu dira azterlana egiten.
Estibaliz Linares Deustuko Unibertsitateko irakasleak gidatu du aipaturiko ikerketa. Horren arabera, sozializazio digitala ia jaiotzarekin batera hasten da. 5 edo 6 urterekin tablet edo bideojokoak erabiltzen hasten dira; eta 6-7 urterekin, gurasoen telefono mugikorrak edo erloju adimendunak.
8-9 urterekin jauzi kualitatiboa ematen dute: lehen telefono mugikorra eskuratu eta sare sozialetan (TikTok) lehen kontuak irekitzen dituzte
Borroka eta kirol arloko bideojokoak versus irudiari eta dantzari lotutako tutorialak
Ikerketak ondorioztatu duenez, mutilek beren nortasun digitala indarkeriarekin eta boterearekin lotzen dute, eta, horregatik, borroka eta kirol arloko bideojokoak nahiago dituzte. Aitzitik, neskek edertasunarekin eta irudiarekin lotutako argazki eta bideoak kontsumitzen dituzte.
Haurren hipersexualizazioa sustatzen dela salatu dute ikertzaileek, haurrak edertasun eta estetika kanonak betetzera behartuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Metak harpidetza-planak martxan jarri ditu Whatsapp, Instagram eta Facebook aplikazioetarako
Instagram Plus eta Facebook Plus bertsioek 3,5 euro inguruko kostua izango dute hilean, eta Whatsapp Plusek, 2,5 eurokoa.
YouTube, Snapchat eta TikTok sare sozialek akordioa lortu dute "eragindako mendekotasunagatik" salatu zituen Kentuckyko eskolarekin
Akordioari esker, bertan behera gelditu da hezkuntza barruti batek sare sozialetako plataformen kontra abiatutako lehen epaiketa izango zena. Hala ere, oraingoz ez dituzte akordioaren inguruko xehetasunak eta baldintzak argitu.
Hamar pasahitz erabilienak "segundo batean baino gutxiagoan" asmatzeko modukoak dira, Ziur zibersegurtasun zentroaren arabera
Kontu garrantzitsu guztiek pasahitz propioa izatea gomendatu du Ziur Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zibersegurtasun Industrialeko Zentroak, baita "pasahitz luze eta deszifratzeko zailak" aukeratzea zein pasahitz-kudeatzaileak erabiltzea ere.
Nor da John Ternus eta zer erronka izango du Appleren gidaritzan?
John Ternusek datorren irailaren 1ean kontseilari delegatu kargua hartuko du, eta Tim Cookekin alderatuta (operazioetan eta negozioan zentratuago dagoen), ingeniaritza arloari garrantzi handiagoa ematea aurreikusten dute adituek.
Tim Cookek Appleren CEO izateari utziko dio irailean, eta John Ternusek ordezkatuko du
Konpainia teknologikoak aho batez onartu du enpresaren burua ordezkatzea, eta irailaren 1ean gauzatuko da. Orduz gero, Cook administrazio-kontseiluaren presidente exekutiboa izango da.
RAM memorien krisialdia 2030era arte luza liteke, adituen arabera
Sektoreko fabrikatzaile nagusiak —Samsung, SK Hynix eta Micron— ekoizpen fabrika berriak sortzen ari dira arazo horri irtenbidea emate aldera, baina prozesu luzeak direnez, datorren urte amaierarako eskariaren % 60 betetzea lortuko dute, Nikkei Asiak jakinarazi duenez.
Instagram Plus: istorio luzeagoak, zerrenda pribatuak eta beste funtzio esklusibo batzuk eskaintzen dituen harpidetza zerbitzu berria
Ordainpeko harpidetza zerbitzu berria probatzen hasi da Meta. Astean zehar istorio bat nabarmentzea ere ahalbidetuko du, jende gehiagok ikus dezan, eta Superlike animatu bat bidaltzea, besteak beste.
Ez dute ChatGPTren funtzio erotikoa kaleratuko OpenAIk laguntzailea hobetzen duen arte
Konpainia teknologikoak funtzio hori data zehaztu gabe atzeratzea erabaki du, erabiltzaile heldu egiaztatuek eduki erotikoan sartzeko aukera izan dezaten. Sistemaren adimenean eta pertsonalizatzeko gaitasunean hobekuntzak egitea lehenetsi nahi dute.
AA "erabat kaltegarria" izan daiteke mentalki kalteberak diren pertsonengan, psikiatra batek ohartarazi duenez
Adimen Artifizialak "ez du kontzientziarik, ez du errukirik eta ez du maite" erabiltzailea, hortaz, "berdin zaio zer gertatzen zaion". Gainera, normalean "atsegina" izaten da, eta "erabiltzailari entzun nahi duen erantzuna ematen dio".