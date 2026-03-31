Instagram Plus: istorio luzeagoak, zerrenda pribatuak eta beste funtzio esklusibo batzuk eskaintzen dituen harpidetza zerbitzu berria
Ordainpeko harpidetza zerbitzu berri hau probatzen hasi da Meta. Astean zehar istorio bat nabarmentzea ere ahalbidetuko du, jende gehiagok ikus dezan, eta 'Superlike' animatu bat bidaltzea, "maitasun berezia erakutsi" nahi duten istorioetara, besteak beste.
Instagram Plus ordainketa-harpidetzako zerbitzu berria probatzen hasi da Meta. Zerbitzu horrek funtzio esklusiboak eskainiko ditu istorioetako eduki partekatuarentzat, hala nola aldez aurreko bista-modua, audientzia-zerrenda mugatuak edo istorioak 24 ordu baino gehiago luzatzeko aukera, besteak beste.
Meta zuzentzen duen Mark Zuckerbergek aurtengo urtarrilean aurreratu zuen bezala, Meta lanean aritu da Instagram, Facebook eta WhatsApp aplikazioetarako funtzio esklusiboak dituen ordainketa-harpidetzako eredu bat txertatzeko, "produktibitate eta sormen handiagoa" bultzatzeko eta "premium esperientzia bat" eskaintzeko helburuz.
Orain, konpainia hori probatzen hasi da Instagram Plusekin. Harpidetza-zerbitzu berri hori gaur egun erabilgarri dago zenbait erabiltzailerentzat modu mugatuan, eta istorioak sare sozialean partekatzeko funtzio berriak eskaintzen ditu.
Emanaldi horiek istorioen iraupena 24 ordu baino gehiagoz luzatzeko aukera ematen dute, eta, horrez gain, Lagun Onenen aukeratik harago, entzuleen zerrenda mugatuak sortzeko aukera ere ematen dute. Hau da, nahi diren erabiltzaileekin zerrenda itxiak sortzea, pertsona horientzat bakarrik eskuragarri dauden istorioak partekatzeko.
Aldez aurreko ikuspegi bat ere sartu da, istorioen edukia ikusle gisa agertu gabe ikusteko aukera ematen duena. Bestalde, metrikei buruzko informazio aurreratua eskaintzen du, hala nola zenbat pertsonak ikusi duten argitaratutako istorioa berriro, eta ikusleen zerrendan bilaketa errazten du, zerrenda osoan ibili beharrean.
Beste funtzio esklusibo batek astean istorio bat nabarmentzea ahalbidetzen du, jende gehiagok ikus dezan, eta "maitasun berezia erakutsi" nahi den istorioetara bidal daitekeen 'Superlike' animatua ere sartu da.
Prezioei dagokienez, erabiltzaile batzuek partekatu dutenez, harpidetza Filipinetan dago eskuragarri, hilean 65ph ordainduta (0,94 euro inguru). Mexikoren kasuan, 39MX (1,87 euro inguru truke) eta Japoniaren kasuan 329Y (1,80 euro truke). Hala ere, hilabeterako doako proba bat eskaintzen du.
