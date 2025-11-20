Prentsa digitalari 479 milioi ordaintzera kondenatu dute Meta, lehia desleialagatik
Madrilgo Merkataritza Arloko 15 zenbakiko Epaitegiak AMIko 87 editoreri kalte-ordaina ematera zigortu du Meta, lehia-abantaila bat lortzeagatik, Facebooken eta Instagramen jokabide-publizitatearen bidez.
Justiziak 479 milioi euro ordaintzera zigortu du Meta, prentsa digitaleko 87 editoreri eta Informazio Bideen Elkartean (AMI) bildutako albiste-agentziei. Madrilgo Merkataritza Arloko 15 zenbakiko Epaitegiak frogatutzat jo du teknologiak lehia-abantaila nabarmena lortu zuela publizitate-merkatuan, Facebook eta Instagram erabiltzaileen datu pertsonalen erabilera desegokian oinarritutako kanpainak egin baitzituen.
Epaiak partzialki baietsi du Espainiako prentsa digitalak jarritako demanda. Epaiak ondorioztatzen du Metak portaera-publizitatea garatu zuela datu pertsonalak legezko oinarri egokirik gabe erabiliz, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) urratuz. Praktika horrek desabantailan jarri zituen hedabide digitalak, ezin baitziren lehiatu plataformaren publizitate-segmentaziorako gaitasunarekin.
2018an hasi zen gatazka, DBEO indarrean sartu zenean. Metak erabaki zuen, orduan, datu-tratamenduaren lege-oinarria erabiltzailearen baimen esplizitutik ustezko "kontratua betearazteko beharrera" aldatzea, eta interpretazio horrek jada balio izan zion agintari irlandarraren 2022ko zehapen bati. Epaitegiaren arabera, aldaketa horrek aukera eman zion konpainiari milioika datu pertsonal ustiatzen jarraitzeko, jokabide-publizitaterako baliozko baimenik gabe.
Ebazpenak adierazten du, halaber, Meta Irlandak, EBko egoitza operatiboak, ez zituela bere kontuak aurkeztu Espainian. Informazio falta horren aurrean, magistratuak froga-kargaren arauak aplikatu ditu, eta baliozkotzat jo ditu demandatzaileen estimazioak. Kalkuluen arabera, Metak 5.281 milioi euro baino gehiago sartu zituen Espainian 2018ko maiatza eta 2023ko abuztua bitartean, praktika horri esker. Epaitegiaren arabera, diru-sarrera horiek lehiarako abantaila bidegabea ekarri zuten baliabide digitalen aldean, eta baliabide horien publizitateak eragindako diru-sarrerek eragina izan zuten.
Kalte-ordaina zehazteko, epaiak Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak online publizitate-sektoreari buruz egindako azterketaren irizpideak erabiltzen ditu, eta arau-haustea gertatu zen bost urteetan prentsa digitalaren merkatu-kuotaren arabera banatzen du zenbatekoa. Epaiak ondorioztatzen du editoreei eragindako diru-sarreren galera "arrazoizkoa" dela, eta ezinbesteko baldintza erreklamazio ekonomikoak aurrera egin dezan.
Erabaki judizialak eragin nabarmena izan dezake Espainiako sektoretik haratago. Facebookek eta Instagramek modu homogeneoan jarduten dute EB osoan, eta lege-esparru beraren mende daude. Izan ere, Frantzian antzeko eskaera bat izapidetu dute jada. Epaiak azpimarratzen du datu pertsonalen legez kanpoko tratamendutik eratorritako abusuen kontrola lehiaren legediak funtsezko zeregina izan behar duela eremu horretan, Europako Parlamentuak 2018an ezarri zuenaren ildotik.
