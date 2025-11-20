FACEBOOK ETA INSTAGRAM
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Prentsa digitalari 479 milioi ordaintzera kondenatu dute Meta, lehia desleialagatik

Madrilgo Merkataritza Arloko 15 zenbakiko Epaitegiak AMIko 87 editoreri kalte-ordaina ematera zigortu du Meta, lehia-abantaila bat lortzeagatik, Facebooken eta Instagramen jokabide-publizitatearen bidez.

MENLO PARK (United States), 18/11/2025.- Cars drive past Meta signage at the company's headquarters campus in Menlo Park, California, USA, 18 November 2025. In a major win for tech giant Meta, US District Court Judge James E. Boasberg ruled Meta did not violate antitrust law in its acquisitions of Instagram and WhatsApp. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Xedea. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Justiziak 479 milioi euro ordaintzera zigortu du Meta, prentsa digitaleko 87 editoreri eta Informazio Bideen Elkartean (AMI) bildutako albiste-agentziei. Madrilgo Merkataritza Arloko 15 zenbakiko Epaitegiak frogatutzat jo du teknologiak lehia-abantaila nabarmena lortu zuela publizitate-merkatuan, Facebook eta Instagram erabiltzaileen datu pertsonalen erabilera desegokian oinarritutako kanpainak egin baitzituen.

Epaiak partzialki baietsi du Espainiako prentsa digitalak jarritako demanda. Epaiak ondorioztatzen du Metak portaera-publizitatea garatu zuela datu pertsonalak legezko oinarri egokirik gabe erabiliz, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) urratuz. Praktika horrek desabantailan jarri zituen hedabide digitalak, ezin baitziren lehiatu plataformaren publizitate-segmentaziorako gaitasunarekin.

2018an hasi zen gatazka, DBEO indarrean sartu zenean. Metak erabaki zuen, orduan, datu-tratamenduaren lege-oinarria erabiltzailearen baimen esplizitutik ustezko "kontratua betearazteko beharrera" aldatzea, eta interpretazio horrek jada balio izan zion agintari irlandarraren 2022ko zehapen bati. Epaitegiaren arabera, aldaketa horrek aukera eman zion konpainiari milioika datu pertsonal ustiatzen jarraitzeko, jokabide-publizitaterako baliozko baimenik gabe.

Ebazpenak adierazten du, halaber, Meta Irlandak, EBko egoitza operatiboak, ez zituela bere kontuak aurkeztu Espainian. Informazio falta horren aurrean, magistratuak froga-kargaren arauak aplikatu ditu, eta baliozkotzat jo ditu demandatzaileen estimazioak. Kalkuluen arabera, Metak 5.281 milioi euro baino gehiago sartu zituen Espainian 2018ko maiatza eta 2023ko abuztua bitartean, praktika horri esker. Epaitegiaren arabera, diru-sarrera horiek lehiarako abantaila bidegabea ekarri zuten baliabide digitalen aldean, eta baliabide horien publizitateak eragindako diru-sarrerek eragina izan zuten.

Kalte-ordaina zehazteko, epaiak Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak online publizitate-sektoreari buruz egindako azterketaren irizpideak erabiltzen ditu, eta arau-haustea gertatu zen bost urteetan prentsa digitalaren merkatu-kuotaren arabera banatzen du zenbatekoa. Epaiak ondorioztatzen du editoreei eragindako diru-sarreren galera "arrazoizkoa" dela, eta ezinbesteko baldintza erreklamazio ekonomikoak aurrera egin dezan.

Erabaki judizialak eragin nabarmena izan dezake Espainiako sektoretik haratago. Facebookek eta Instagramek modu homogeneoan jarduten dute EB osoan, eta lege-esparru beraren mende daude. Izan ere, Frantzian antzeko eskaera bat izapidetu dute jada. Epaiak azpimarratzen du datu pertsonalen legez kanpoko tratamendutik eratorritako abusuen kontrola lehiaren legediak funtsezko zeregina izan behar duela eremu horretan, Europako Parlamentuak 2018an ezarri zuenaren ildotik.

Facebook Instagram Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Elon Muskek Grokipedia kaleratu du, AAz egindako entziklopedia: tresnak Trump goraipatzen du eta haren arabera Euskadi ez da existitzen

Elon Muskek bultzatutako plataforma berriak ia milioi bat artikulu sortu ditu adimen artifizialaren bidez, eta joera ideologiko oso argia islatzen du. Egungo bertsioan, Grokipediak ez du "Euskadi" terminoa barne hartzen, 20.000 hitz eskaintzen dizkio Donald Trumpi (80 orrialdeko liburua egiteko adina) eta Francori, HIESari eta esklabotzari buruzko ikuspegi partzialak ematen ditu.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X