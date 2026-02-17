SARE SOZIALAK
X, Meta eta TikTokek delituak egin dituzten ikertzeko eskatuko dio Espainiako Gobernuak Fiskaltzari

"Plataforma horiek gure seme-alaben osasun mentalaren, duintasunaren eta eskubideen aurka egiten ari dira. Estatuak ezin du horrelakorik onartu", azpimarratu du Pedro Sanchezek X sare sozialean.

Agentziak | EITB

Ministro Kontseiluak Fiskaltzaren Estatutu Organikoaren 8. artikulua baliatuko du, X, Meta eta TikTok adimen artifizialaren bidez haur-pornografia sortu eta hedatzeagatik egin ditzaketen delituak iker ditzala eskatzeko.

Hala iragarri du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak X sare sozialean, eta ohartarazi du "handikiak zigortu egin" behar direla.

"Plataforma horiek gure seme-alaben osasun mentalaren, duintasunaren eta eskubideen aurka egiten ari dira. Estatuak ezin du horrelakorik onartu", salatu du Sanchezek.

Sira Rego Gazteria eta Haurtzaro ministroak Blueskyn nabarmendu duenez, erabaki horrekin Espainiako Gobernuak beste urrats bat eman du sare sozialetan haurren eskubideak bermatzeko.

Ministroak gogorarazi du urtarrilean Fiskaltzari eskatu ziotela ikertzeko ea Xk haur-pornografiako deliturik egin zuen, eta nabarmendu du "gaur, Ministro Kontseiluan, Fiskaltzaren Estatutuaren 8. artikulua aktibatu" zutela "plataforma handiak ikertzeko".

Espainiako Gobernuko presidenteak sare sozialen aurkako bost neurriko kanpaina bat egin behar zuela iragarri zuen otsailaren 6an, bideo baten bidez, "jarduera kriminalei, pornografikoei eta indarkeriari babesa ematen dieten aplikazioak" daudela iritzita.

"Gure determinazioa euren poltsikoak baino indartsuagoa da", adierazi zuen eta azpimarratu zuenez, "sare sozialak, zoritxarrez, leku basati bihurtu dira".

Hitzaldiaren erdian kartel bat erakutsi zuen, mezu honekin: "Groken erabiltzaileek hiru milioi irudi sexualizatu sortu zituzten Xn, 11 egunetan, eta 23.000 adingaberi baino gehiagori kalte egin zieten"

Sare Sozialak Espainiako gobernua Teknologia

