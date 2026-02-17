X, Meta eta TikTokek delituak egin dituzten ikertzeko eskatuko dio Espainiako Gobernuak Fiskaltzari
"Plataforma horiek gure seme-alaben osasun mentalaren, duintasunaren eta eskubideen aurka egiten ari dira. Estatuak ezin du horrelakorik onartu", azpimarratu du Pedro Sanchezek X sare sozialean.
Ministro Kontseiluak Fiskaltzaren Estatutu Organikoaren 8. artikulua baliatuko du, X, Meta eta TikTok adimen artifizialaren bidez haur-pornografia sortu eta hedatzeagatik egin ditzaketen delituak iker ditzala eskatzeko.
Hala iragarri du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak X sare sozialean, eta ohartarazi du "handikiak zigortu egin" behar direla.
"Plataforma horiek gure seme-alaben osasun mentalaren, duintasunaren eta eskubideen aurka egiten ari dira. Estatuak ezin du horrelakorik onartu", salatu du Sanchezek.
Sira Rego Gazteria eta Haurtzaro ministroak Blueskyn nabarmendu duenez, erabaki horrekin Espainiako Gobernuak beste urrats bat eman du sare sozialetan haurren eskubideak bermatzeko.
Ministroak gogorarazi du urtarrilean Fiskaltzari eskatu ziotela ikertzeko ea Xk haur-pornografiako deliturik egin zuen, eta nabarmendu du "gaur, Ministro Kontseiluan, Fiskaltzaren Estatutuaren 8. artikulua aktibatu" zutela "plataforma handiak ikertzeko".
Espainiako Gobernuko presidenteak sare sozialen aurkako bost neurriko kanpaina bat egin behar zuela iragarri zuen otsailaren 6an, bideo baten bidez, "jarduera kriminalei, pornografikoei eta indarkeriari babesa ematen dieten aplikazioak" daudela iritzita.
"Gure determinazioa euren poltsikoak baino indartsuagoa da", adierazi zuen eta azpimarratu zuenez, "sare sozialak, zoritxarrez, leku basati bihurtu dira".
Hitzaldiaren erdian kartel bat erakutsi zuen, mezu honekin: "Groken erabiltzaileek hiru milioi irudi sexualizatu sortu zituzten Xn, 11 egunetan, eta 23.000 adingaberi baino gehiagori kalte egin zieten"
Sare sozialak gehiegi erabiltzeak gazteak isolatzea eragiten du, ikerketa baten arabera
AEBko 120 unibertsitatetan 18 eta 24 urte bitarteko 64.988 gazteri egindako galdeketaren emaitzak argitaratu ditu gaur Journal of American College Health aldizkariak.
15 urtez azpikoei sare sozialak debekatzearen alde agertu da Txekiako Gobernua
X-en zabaldutako bideo batean, Txekiako gobernuburuak ziurtatu du espainiar edota frantziar estatuetan bultzatutako debekuarekin bat egiten duela.
TikToken diseinu "adiktiboak" Europar Batasuneko legea urratzen duela ondorioztatu du Bruselak
Europako Batzordeak zehaztu duenez, erabiltzaileak etengabe eduki berriekin "saritzen" dituenez, TikToken diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute, eta erabiltzaileen garuna "pilotu automatiko moduan" sartzea eragiten dute. Horrek portaera konpultsiboa izatea eta erabiltzaileen autokontrola murriztea ekar dezake. TikTokek esan du "erabat faltsua" dela bere diseinuak mendekotasuna sortzen duenik.
Dorre kuantikoa barrutik: konputagailu kuantikoa garatzeko txipak egingo dituzte bertan
Donostian, CIC Nanoguneri erantsita, dorre kuantikoa eraiki dute. Bertan, besteak beste, diluzio hozkailua ezarri dute eta han daude ordenagailu kuantikoak beharrezko dituen txipak sortuko dituzten laborategiak.
Australia eta Frantzia, aitzindari: adingabeek sare sozialak nola erabiltzen duten arautzeko bidea ezarri dute
Australia eta Frantzia izan ziren nerabeei sare sozialetarako sarbidea mugatu zieten lehen herrialdeak, eta Espainiako Gobernua antzeko neurri bat hartzera bultzatu dituen aurrekariak ezarri zituzten.
Europako Batzordeak espedientea ireki dio X sare sozialari, Groken bitartez egiten diren irudi sexualizatuengatik
Elon Musken enpresak Grok adimen artifizialari lotutako arriskuak aztertu eta arindu ote dituen argitu nahi du Bruselak.
Pradales, Chivite eta beste erkidego batzuetako presidenteen datu pertsonalen filtrazioa ikertzen ari dira
Eurogosth izeneko hackerrak agintari autonomikoen NANa, helbideak edo telefonoak zabaldu ditu, eta Vindex ezizeneko hackerrak, berriz, Puente ministroaren eta Garraioetako beste goi-kargudun batzuen informazio pertsonala zabaldu du bi fasetan.
TikTokek AEBren kontrolpean dagoen enpresa bat sortu du AEBn app-aren betoa saihesteko
Donald Trump AEBko presidenteak, akordioaren bultzatzaile nagusiak, sare sozialetan ospatu du duela hilabete prentsak aurreratu zuen albistea baieztatu izana, eta nabarmendu du aplikazioa oso garrantzitsua izan zela 2024ko hauteskundeetan berak lortutako garaipenean, TikTokeko erabiltzaile gazteei esker.
X mundu mailan erori da, aste honetan bigarrenez
Sare soziala eta Grok adimen artifiziala ez dira kargatzen, eta ezin dira erabili.