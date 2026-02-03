LEGERIA
Espainiako Gobernuak sare sozialetan sartzea debekatuko die 16 urtetik beherakoei

Pedro Sanchezek iragarri du Espainiak sare sozialetako zuzendariak erantzule egingo dituela legez kanpoko eta gorrotozko edukiengatik.
EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astearte honetan Dubaiko Gobernuen Munduko Goi-bileran iragarri duenez, Espainiak bere legeak aldatuko ditu sare sozialetako exekutiboei legez kanpokoedukiengatik eta gorrotoagatik ardura emateko.

Gainera, Sanchezek aurreratu du Espainiak sare sozialetan sartzea debekatuko diela 16 urtetik beherakoei.

Sanchezen arabera, beharrezkoa da plataforma digitalak gune osasungarri bihurtzea, eta, horretarako, datorren astean Espainiako Gobernuak hainbat neurri onartuko dituela iragarri du, besteak beste, 16 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzeko debekua.

Sanchezek iragarri zuen plataforma horietako zuzendariei erantzukizunak eskatzeko asmoa zuela, eta orain bere Gobernuak martxan jarriko dituen neurriak zehaztu ditu.

Hala, ziurtatu du, zigorgabetasuna eragozteko, plataforma digitalak arau-hausteen erantzule legalak izango dira.

Gainera, delitu gisa tipifikatuko da algoritmoen manipulazioa eta legez kanpoko edukiaren anplifikazioa, eta Fiskaltzarekin batera aztertuko dira Grok, TikTok eta Instagramen balizko lege-arau-hausteak ikertzeko bideak.

Halaber, Sanchezek iragarri du bilaketa-, kuantifikazio- eta trazabilitate-sistema bat sortuko duela, "gorroto- eta polarizazio-aztarna" deitu duena ezarri ahal izateko.

