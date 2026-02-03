El Gobierno español prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que España cambiará sus leyes para hacer responsables a los ejecutivos de redes sociales por contenidos ilegales y de odio.

Además, Sánchez ha adelantado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Según Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y, por ello, ha anunciado que la próxima semana el Gobierno español aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Para ello, ha explicado que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.

Sánchez ya había anunciado su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y ahora ha concretado las medidas que va a poner en marcha su Gobierno.

Así, ha asegurado que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Sánchez ha anunciado igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización".

