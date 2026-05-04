Detenido un hombre de 34 años en Pamplona acusado de agresión sexual
Un hombre de 34 años ha sido detenido este este fin de semana en el barrio de la Rochapea de Pamplona acusado de agresión sexual.
Según han informado fuentes de la Policía Municipal de la capital navarra, la detención se produjo a primera hora del domingo.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
Comienza el juicio por el asesinato de Maialen Mazón con la selección del jurado popular
Las acusaciones solicitan hasta 45 años de prisión para el acusado, la pena más alta prevista, en un caso que incluye delitos de asesinato, aborto y abandono de menor.
La Autoridad Vasca de la Competencia sanciona con multas a 31 empresas de transporte escolar por boicotear a Educación
En el arranque del curso 2023-2024, más de 30 de estas empresas mostraron su desacuerdo y no ofrecieron su servicio, lo que afectó a 7400 escolares, sobre todo de zonas rurales.
La Formación Profesional ofertará 74 963 plazas en Euskadi para el curso 2026-2027, un récord histórico
Como novedad, se reservará el 50 % de las plazas de Formación Profesional para mujeres a partir del próximo curso.
El crimen que cambió el protocolo de la Ertzaintza ante el quebrantamiento de órdenes de alejamiento
Maialen Mazón figuraba como víctima de "riesgo extremo" en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo". El caso Maialen sirvió para que la Ertzaintza asumiera la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.
Los nacimientos suben un 2,8 % en Euskadi en 2025, con un total de 13 297
En el último trimestre del año se registraron 3438 nacimientos (1796 niños y 1642 niñas), lo que supone un acenso del 6,1 % respecto al último trimestre de 2024.
Detenidas dos personas por un incendio en un pabellón okupado de Herrera, en San Sebastián
El fuego, que se investiga como provocado, se inició de madrugada en una de las habitaciones de la antigua fábrica de Zardoya Otis. Cuatros personas han resultado heridas y una de ellas ha tenido que ser traladada al Hospital Donostia.
Leioa amplía el horario de la OTA hasta medianoche
El Pleno del Ayuntamiento ha tomado esta decisión por los problemas de aparcamiento que se están dando en la tarde-noche en las tres zonas de OTA de Leioa (Pinueta, Lamiako e Ibaiondo), donde muchas plazas de aparcamiento correspondientes a Leioa pasan a ser ocupadas por vecinos residentes en la localidad vecina, en Getxo.
Retenciones por un accidente en la AP-8 en Basauri en sentido Donostia
El siniestro está generando problemas de tráfico en varios puntos de la AP-8, especialmente en los túneles de Malmasin.
Será noticia: Juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón, traspaso de la titularidad de la cárcel de Zubieta y entrevista a Ekain Rico en Radio Euskadi
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.