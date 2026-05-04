VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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Detenido un hombre de 34 años en Pamplona acusado de agresión sexual

El arresto, practicado por la Policía Municipal de la capital navarra, tuvo lugar a primera hora del domingo.
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Imagen dar archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: 34 urteko gizon bat atxilotu dute Iruñean, sexu-erasoa egotzita
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EITB

Última actualización

Un hombre de 34 años ha sido detenido este este fin de semana en el barrio de la Rochapea de Pamplona acusado de agresión sexual.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal de la capital navarra, la detención se produjo a primera hora del domingo. 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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