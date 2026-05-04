Leioa amplía el horario de la OTA hasta medianoche

El Pleno del Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) ha decidido ampliar hasta la medianoche el horario de la OTA por los problemas de aparcamiento que se están dando en la tarde-noche en las tres zonas de OTA de Leioa (Pinueta, Lamiako e Ibaiondo).

Cuando se acerca el horario final de la OTA, ahora a las 21:00 horas, muchas plazas de aparcamiento correspondientes a Leioa pasan a ser ocupadas por vecinos residentes en la localidad vecina, en Getxo.

Así, la OTA los días laborales pasará a terminar a las 00:00 horas. Su horario será de 09:30 a 13:30 horas, y de 16:00 a 00:00 horas entre semana, y de 09:00 a 13:30 horas el sábado. Este cambio de horario no supondrá un incremento en la tarifa de los residentes.

La medida está ya aprobada, pero calculan desde el Consistorio que no entrará en vigor hasta finales del mes de julio, ya que son necesarios 30 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia.