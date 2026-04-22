Nor da John Ternus eta zein izango dira bere erronkak Appleren gidaritzan?
Operazioetan eta negozioan zentratuago dagoen Tim Cookek ez bezala, John Ternusek, datorren irailaren 1ean kontseilari delegatu kargua hartuko duenak, ingeniaritza arloari garrantzia handiagoa ematea aurreikusten dute adituek.
Aldaketak datoz Apple konpainiaren gidaritzan. John Ternus izango da irailaren 1etik aurrera Appleren kontseilari delegatu berria, Tim Cook egungo kontseilari delegatua ordezkatuz. Gaur gaurkoz, Hardware Ingeniaritzako presidenteorde seniorra da.
1975ean jaioa eta Ingeniaritza Mekanikoan Pennsylvaniako Unibertsitatean lizentziatua, 2001an sartu zen Apple enpresan. Geroztik, ibilbide luzea egin du gailu eta produktuen definizioan pisu handienetakoa duen kideetako bat bihurtu arte.
Zehazki, funtsezko zeregina izan du iPad, AirPod eta iPhoneen hainbat belaunalditan, baita Mac eta Apple Watch ekipoenetan ere.
Applera jauzi egin aurretik, Virtual Research Systems enpresan aritu zen ingeniari mekaniko lanetan.
Erronkak
Erraldoi teknologikoak adimen artifizialaren lasterketan aurrera egin, eta, gaur gaurkoz nagusi diren horien artean tokia egitea izango du datozen hilabeteetarako erronka nagusietako bat.
Gaur egun, Apple Intelligencek (Appleren adimen artifiziala) irudiak sor ditzake, testuak berridatzi eta jakinarazpen automatikoak laburbildu. Hala ere, gaur egun Play Store eta App Storen deskargatuenak diren Claude eta ChatGPT aplikazioetatik oso urrun dago.
Prentsa espezializatuaren arabera, adimen artifizialaren etorkizuna gailu integratuetan dagoela (betaurreko adimendunak edo kameradun AirPodak, esaterako) uste du Apple konpainiak eta horretan jarri nahi ditu indarrak.
Horrez gain, kontseilari delegatu berriak egungo gerra testuinguruak eragindako mehatxuei eta muga zergei ere aurre egin beharko die.
