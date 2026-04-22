Tim Cook dejará su cargo como consejero delegaldo (CEO) de Apple el próximo 1 de septiembre y será sustituido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Nacido en 1975 y licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, se incorporó a Apple en 2001 y ha escalado posiciones hasta convertirse en uno de los ejecutivos con mayor peso en la definición de producto y la ruta de innovación.

Apple presentó a Ternus como una de las piezas clave para que la empresa pudiese introducir productos como el iPad, los AirPods y también ha estado inmerso en el desarrollo de varias generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch.

Antes de trabajar en Apple, se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

Los retos de John Ternus al frente de Apple

El 1 de septiembre Apple iniciará una nueva era cuando John Ternu asuma el cargo de director ejecutivo, la empresa de la manzana mordida tendrá que enfrentar grandes retos, como ganar terreno en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

A día de hoy, la inteligencia artificial de la compañía, Apple Intelligence, puede generar imágenes, reescribir textos y resumir notificaciones automáticas por sí sola. Muy por detrás de las funciones de ChatGPT o Claude, de OpenAI y Anthropic, respectivamente, que son actualmente las dos aplicaciones gratuitas de iOS más populares.

La prensa especializada sugiere que la elección de un líder de hardware indica que Apple confía en que el futuro de la IA pasará por dispositivos integrados —como gafas inteligentes o AirPods con cámaras— y no solo por la nube.

Más allá del producto, el nuevo director hereda un tablero geopolítico complejo debido a los aranceles de EE. UU. y las guerras internacionales que afectan a la cadena de producción.