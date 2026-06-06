El papa León XIV llega a España

El papa León XIV ha llegado este sábado a España, donde ha iniciado una visita que se prolongará hasta el próximo 12 de junio, y que le llevará a Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

El avión, procedente de Roma, ha aterrizado a las 10:20 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El vuelo había despegado desde el aeropuerto de Fiumicino a las 08:13 horas, con una delegación vaticana y 80 periodistas de 55 medios de comunicación.

A su llegada a Madrid, León XIV ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y diversas autoridades, dando comienzo a la agenda oficial de su primer viaje a España y el primero a un país de la Unión Europea desde el inicio de su pontificado.

Tras el caluroso recibimiento, el papa se trasladará al Palacio Real, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Posteriormente, mantendrá un encuentro oficial con los reyes, en el que también participarán la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía.

La jornada continuará con el saludo a diversas autoridades y con las intervenciones del rey Felipe VI y del pontífice. En su primer discurso en España, León XIV dirigirá sus primeros mensajes a la sociedad.

Por la tarde, visitará el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas, en el barrio madrileño de Lucero, donde conocerá de primera mano la labor que desarrolla la institución con personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad. Durante la visita mantendrá encuentros privados con varios usuarios del centro y escuchará distintos testimonios.

La primera jornada de la visita concluirá en la Plaza de Lima, con una multitudinaria vigilia de oración con jóvenes. El acto combinará música, testimonios y momentos de oración, además de un diálogo directo del pontífice con los asistentes.

"Alzad la mirada" es el lema oficial de la visita de León XIV a España, el cuarto viaje internacional de su pontificado.