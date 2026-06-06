Leon XIV.a aita santua Espainiara iritsi da
Madrilera iritsi denean, Felipe VI .a eta Letizia errege-erreginek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat agintarik harrera egin diote. Horrela abiatu dute Leon XIV.ak Espainiara eta EBko herrialde batera egindako lehen bidaiaren agenda ofiziala.
Leon XIV.a aita santua larunbat goizean iritsi da Espainiako Estatura, eta ekainaren 12ra arte egongo da Madrilen, Bartzelonan eta Kanarietan.
Erromako Fiumicino aireportutik 08:13an abiatutako hegazkina 10:20an lurreratu da Adolfo Suarez Madril-Barajas aireportuan, Vatikanoko ordezkaritza batekin eta 55 hedabidetako 80 kazetarirekin.
Felipe VI.a eta Letizia Espainiako errege-erreginek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat agintarik egin diote harrera Madrilera iritsi denean.
Horrela abiatu dute aita santuak Espainiara eta Europar Batasuneko herrialde batera egin duen lehen bidaiaren agenda ofiziala.
Ongietorri beroa egin ostean, Leon XIV.a Madrilgo Errege Jauregira joan da, eta ongietorri egiteko zeremonia ofiziala egin diote. Topaketa ofiziala izan du gero errege-erreginekin, eta Leonor Asturiasko printzesa eta Sofia infanta ere izan dira bertan.
Agintariak agurtu eta gero, Felipe VI.a erregeak eta aita santuak hitzaldia emango dute. Espainiako Estatuan egingo duen bisitan Leon XIV.ak herritarrei zuzenduko dizkien lehen hitzak izango dira.
Arratsaldean, Caritasen CEDIA 24 orduko zentroa bisitatuko du, Madrilgo Lucero auzoan. Caritasek etxerik gabekoekin eta egoera zaurgarrian dauden pertsonekin egiten duen lana bertatik bertara ezagutuko du bertan.
Aita santuaren bisitaren lehen eguna Limako plazan amaituko da, gazteekin otoitz egiteko bijilia jendetsua eginda. Musikaz gozatu, testigantzak entzun eta otoitz egiteko uneak uztartuko dira, aita santuaren eta bertaratutakoen arteko elkarrizketa zuzenak izateaz gain.
"Alzad la mirada" (Altxatu begirada) da Leon XIV.aren bisita honen leloa. Aita santu izendatu zutenetik nazioartera egin duen laugarren bidaia du honakoa.
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