Las niñas sufren exclusión en los videojuegos online, por lo que se ven obligadas a "camuflar su identidad" con avatares masculinos o nombres neutros para no ser "insultadas" o apartadas, según la investigación Cyber-Resistance, liderado por el equipo Valores Sociales de la Universidad de Deusto en colaboración con la consultora canaria Opciónate-Mejora Tu Vida.

En concreto, el estudio ha analizado la tercera brecha digital de género y las ciberviolencias machistas en la infancia, entre los 5 y los 13 años, en nueve centros educativos públicos, privados y concertados de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y cuatro de Gran Canaria entre 2023 y 2026.

El estudio, cuya investigadora principal es la profesora de la Universidad de Deusto, Estíbaliz Linares, constata que la socialización digital comienza prácticamente desde el nacimiento. Lo que el equipo investigador llama la 'cuna digital' evoluciona rápidamente, de forma que, a los 5 o 6 años, los menores interactúan con tablets y videojuegos, mientras que a los 6 o 7 años ya manejan los teléfonos de sus madres y padres o llevan relojes inteligentes, 'smartwatches'.

El gran salto cualitativo ocurre entre los 8 y 9 años, edad a la que se generaliza la posesión de un teléfono móvil propio y la apertura de cuentas en redes sociales como TikTok.

Videjouegos de fuerza y poder versus tutoriales de belleza y bailes

La investigación refleja que los niños monopolizan los videojuegos de combate, competitivos y deportivos, "vinculando su identidad digital a la fuerza, el poder y la violencia". Por el contrario, las niñas se concentran en redes de edición de imagen y vídeo, donde consumen tutoriales de belleza, estética y bailes.

El estudio advierte de que esto promueve "una marcada hipersexualización, y las empuja a encajar en cánones estéticos muy normativos y restrictivos".