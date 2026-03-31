Meta prueba Instagram Plus, una suscripción con historias más largas, listas privadas y otras funciones exclusivas

Meta ha comenzado a probar la integración de un servicio de suscripción de pago Instagram Plus, que ofrecerá funciones exclusivas para el contenido compartido en historias, como el modo de vista previa, las listas de audiencia limitadas o la posibilidad de alargar las historias más de 24 horas.



Tal y como ya lo adelantó la tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg en enero de este año, Meta ha estado trabajando en la incorporación de un modelo de suscripción de pago con funciones exclusivas para las aplicaciones Instagram, Facebook y WhatsApp, de cara a impulsar "una mayor productividad y creatividad" y ofrecer "una experiencia premium".



Ahora, la compañía ha comenzado a probarlo con Instagram Plus, un nuevo servicio de suscripción actualmente disponible de forma limitada para algunos usuarios, que ofrece nuevas funciones para compartir historias en la red social, a las que los usuarios con la opción gratuita no tendrán acceso.



Estas funciones incluyen la posibilidad de alargar la duración de las historias durante más de 24 horas, además de permitir crear listas de audiencia limitadas más allá de la opción de Mejores Amigos. Es decir, crear listas cerradas con los usuarios deseados para compartir historias que solo estén disponibles para dichas personas.



También se ha incluido un modo de vista previa, que permite visualizar el contenido de las historias sin aparecer como espectador. Por otra parte, ofrece información avanzada de métricas como cuántas personas han vuelto a ver la historia publicada y facilita la búsqueda en la lista de espectadores, en lugar de tener que desplazarse por toda ella.

Otra de las funciones exclusivas permite destacar una historia a la semana para que la vea más gente y también se ha incluido un 'Superlike' animado que se puede enviar a las historias en las que se desee "mostrar un cariño especial".



En lo relativo a los precios, según han compartido algunos usuarios que han tenido acceso a Instagram Plus y ha recogido Navarra, la suscripción está disponible en Filipinas por 65PH al mes (alrededor de 0,94 euros al cambio). En el caso de México, se ha lanzado la prueba por 39MX (cerca de 1,87 euros al cambio) y en Japón 329Y (1,80 euros al cambio). No obstante, ofrece una prueba gratuita por un mes.

