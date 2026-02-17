REDES SOCIALES
El Gobierno español pedirá a la Fiscalía que investigue posibles delitos de X, Meta y TikTok

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", ha subrayado Pedro Sánchez en X. 

Euskaraz irakurri: X, Meta eta TikTok delituak ikertzeko eskatuko dio Espainiako Gobernuak Fiskaltzari
Agencias | EITB

El Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial.

Así lo anunciado en el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, en el que advierte de que "la impunidad de los gigantes debe acabar".

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", denuncia Sánchez.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en Bluesky que con esta decisión el Gobierno da un paso más para garantizar los derechos de la infancia en las redes sociales.

Recuerda la ministra que en enero solicitaron a la Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil y destaca que "hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas".

El presidente del Gobierno español anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales al considerar que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".

"Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró y subrayó que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".

En medio de su discurso mostró un cartel con el mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores"

Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria

La Comisión Europea ha puntualizado que, al "recompensar" constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y haciendo que el cerebro de los usuarios entre "modo piloto automático", lo que puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios. TikTok dice que es "categóricamente falso" que tenga un diseño adictivo.

