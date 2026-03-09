TECNOLOGÍA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La función erótica de ChatGPT queda en pausa mientras OpenAI mejora el asistente

La compañía tecnológica ha decidido posponer sin nueva fecha esta función, que permitiría a usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico, para priorizar mejoras en la inteligencia del sistema y en su capacidad de personalización.
AME598. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/02/2026.- Fotografía de archivo del 22 de octubre de 2025 que muestra un computador con el logo de la empresa OpenAI en su pantalla en Nueva York (EE.UU.). OpenAI, la empresa detrás del chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, anunció este viernes una ronda de financiación histórica por 110.000 millones de dólares, una inversión liderada por Amazon, SoftBank y NVIDIA que eleva la valoración prefinanciación de la compañía a 730.000 millones de dólares y la consolida como uno de los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo. EFE/ Angel Colmenares ARCHIVO
Ordenador con OpenAi. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: ChatGPTren funtzio erotikoa eten egiten da OpenAIk laguntzailea hobetzen duen bitartean
author image

EITB

Última actualización

La empresa tecnológica OpenAI ha decidido retrasar el lanzamiento del denominado “modo adulto” para su asistente conversacional ChatGPT con el objetivo de centrar sus esfuerzos en mejorar la inteligencia del sistema, avanzar en sus capacidades de personalización y desarrollar una experiencia más proactiva para los usuarios.

La compañía dirigida por Sam Altman presentó en octubre del pasado año esta nueva opción para el ‘chatbot’, que permitiría a usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en sus conversaciones. La medida estaba vinculada a la implantación de un nuevo sistema de control de edad capaz de identificar cuándo el asistente interactúa con menores.

En un primer momento, el lanzamiento de esta función estaba previsto para diciembre de 2025. Posteriormente, la directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, explicó que el objetivo era desplegarla durante el primer trimestre de 2026 para perfeccionar antes los mecanismos de predicción de edad del sistema. Sin embargo, un portavoz de OpenAI ha confirmado ahora que la empresa ha decidido retrasar de nuevo el proyecto para priorizar desarrollos más relevantes para la mayoría de los usuarios.

Según estas declaraciones, recogidas por el periodista Alex Heath en su boletín informativo Sources, la compañía quiere centrar sus recursos en mejorar la inteligencia del modelo y avanzar en sus capacidades de personalidad, además de ampliar las herramientas de personalización.

Asimismo, OpenAI pretende que la interacción con ChatGPT sea más proactiva, de forma que el asistente pueda anticiparse mejor a las necesidades de los usuarios.

Por el momento, el despliegue del “modo adulto” queda paralizado hasta nuevo aviso, ya que la empresa no ha concretado una nueva fecha de lanzamiento ni cómo se integrará finalmente esta función en el servicio.

Inteligencia artificial Tecnología

Te puede interesar

tik-tok_20230223
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria

La Comisión Europea ha puntualizado que, al "recompensar" constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y haciendo que el cerebro de los usuarios entre "modo piloto automático", lo que puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios. TikTok dice que es "categóricamente falso" que tenga un diseño adictivo.

Cargar más
Publicidad
X