La función erótica de ChatGPT queda en pausa mientras OpenAI mejora el asistente
La empresa tecnológica OpenAI ha decidido retrasar el lanzamiento del denominado “modo adulto” para su asistente conversacional ChatGPT con el objetivo de centrar sus esfuerzos en mejorar la inteligencia del sistema, avanzar en sus capacidades de personalización y desarrollar una experiencia más proactiva para los usuarios.
La compañía dirigida por Sam Altman presentó en octubre del pasado año esta nueva opción para el ‘chatbot’, que permitiría a usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en sus conversaciones. La medida estaba vinculada a la implantación de un nuevo sistema de control de edad capaz de identificar cuándo el asistente interactúa con menores.
En un primer momento, el lanzamiento de esta función estaba previsto para diciembre de 2025. Posteriormente, la directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, explicó que el objetivo era desplegarla durante el primer trimestre de 2026 para perfeccionar antes los mecanismos de predicción de edad del sistema. Sin embargo, un portavoz de OpenAI ha confirmado ahora que la empresa ha decidido retrasar de nuevo el proyecto para priorizar desarrollos más relevantes para la mayoría de los usuarios.
Según estas declaraciones, recogidas por el periodista Alex Heath en su boletín informativo Sources, la compañía quiere centrar sus recursos en mejorar la inteligencia del modelo y avanzar en sus capacidades de personalidad, además de ampliar las herramientas de personalización.
Asimismo, OpenAI pretende que la interacción con ChatGPT sea más proactiva, de forma que el asistente pueda anticiparse mejor a las necesidades de los usuarios.
Por el momento, el despliegue del “modo adulto” queda paralizado hasta nuevo aviso, ya que la empresa no ha concretado una nueva fecha de lanzamiento ni cómo se integrará finalmente esta función en el servicio.
Te puede interesar
La IA puede ser "letal" en personas vulnerables mentalmente, advierte un psiquiatra
La Inteligencia Artificial "no tiene conciencia, no tiene compasión y no quiere" a su usuario, por lo que se trata de una herramienta a la que "le da igual lo que te pase". Además, generalmente es "complaciente" y dice a las personas "lo que quieren escuchar".
El Gobierno español pedirá a la Fiscalía que investigue posibles delitos de X, Meta y TikTok
"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", ha subrayado Pedro Sánchez en X.
A más uso de las redes sociales mayor aislamiento en jóvenes, según un estudio
El análisis de los resultados indica que a más uso de las redes, más solos confesaban sentirse los jóvenes. Así, quienes usan las redes al menos 30 horas a la semana, son un 38 % más propensos a declarar soledad frente a quienes las utilizan menos de 16 horas semanales.
El Gobierno checo, también a favor de prohibir las redes sociales a menores de 15 años
En un vídeo colgado hoy en X, el jefe de Gobierno checo formado por populistas, derechistas y eurocríticos, en el poder desde finales del año pasado, ha asegurado que apoya una prohibición como la impulsada por Francia, donde las redes sociales serán vetadas para los jóvenes menores de 15 años.
Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria
La Comisión Europea ha puntualizado que, al "recompensar" constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y haciendo que el cerebro de los usuarios entre "modo piloto automático", lo que puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios. TikTok dice que es "categóricamente falso" que tenga un diseño adictivo.
Visita a la torre cuántica, el lugar donde crearán los chips para el desarrollo de la computadora cuántica
La torre cuántica se ha construido adosada al CIC Nanogune de Donostia-San Sebastián. Allí, entre otras cosas, se ha instalado un refrigerador de dilución y será el lugar donde elaborarán los chips que el ordenador cuántico necesita.
Australia y Francia marcan el camino para la regulación de redes sociales a menores
Australia y Francia se convirtieron en los primeros países del mundo en limitar el acceso de adolescentes a las redes sociales, estableciendo precedentes que podrían inspirar al Gobierno español a adoptar una medida similar.
La Comisión Europea abre expediente sancionador a X por las imágenes sexualizadas de Grok
Bruselas evaluará si X ha examinado y mitigado los riesgos asociados con la puesta en marcha de las funciones de su inteligencia artificial, Grok, en la Unión Europea.
Investigan nuevas filtraciones de datos de Pradales, Chivite y otros presidentes autonómicos
El 'hacker' de sobrenombre Eurogosth ha difundido el DNI, direcciones o teléfonos de responsables autonómicos, mientras que el 'hacker' con el alias Vindex, ha difundido en dos fases información de carácter personal del ministro Puente y otros altos cargos de Transportes.