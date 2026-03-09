La función erótica de ChatGPT queda en pausa mientras OpenAI mejora el asistente

La empresa tecnológica OpenAI ha decidido retrasar el lanzamiento del denominado “modo adulto” para su asistente conversacional ChatGPT con el objetivo de centrar sus esfuerzos en mejorar la inteligencia del sistema, avanzar en sus capacidades de personalización y desarrollar una experiencia más proactiva para los usuarios.

La compañía dirigida por Sam Altman presentó en octubre del pasado año esta nueva opción para el ‘chatbot’, que permitiría a usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en sus conversaciones. La medida estaba vinculada a la implantación de un nuevo sistema de control de edad capaz de identificar cuándo el asistente interactúa con menores.

En un primer momento, el lanzamiento de esta función estaba previsto para diciembre de 2025. Posteriormente, la directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, explicó que el objetivo era desplegarla durante el primer trimestre de 2026 para perfeccionar antes los mecanismos de predicción de edad del sistema. Sin embargo, un portavoz de OpenAI ha confirmado ahora que la empresa ha decidido retrasar de nuevo el proyecto para priorizar desarrollos más relevantes para la mayoría de los usuarios.

Según estas declaraciones, recogidas por el periodista Alex Heath en su boletín informativo Sources, la compañía quiere centrar sus recursos en mejorar la inteligencia del modelo y avanzar en sus capacidades de personalidad, además de ampliar las herramientas de personalización.

Asimismo, OpenAI pretende que la interacción con ChatGPT sea más proactiva, de forma que el asistente pueda anticiparse mejor a las necesidades de los usuarios.

Por el momento, el despliegue del “modo adulto” queda paralizado hasta nuevo aviso, ya que la empresa no ha concretado una nueva fecha de lanzamiento ni cómo se integrará finalmente esta función en el servicio.