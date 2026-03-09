ChatGPTren funtzio erotikoa ez dute kaleratuko OpenAIk laguntzailea hobetzen duenera arte
Konpainia teknologikoak funtzio hori data zehaztu gabe atzeratzea erabaki du, erabiltzaile heldu egiaztatuek eduki erotikoan sartzeko aukera izan dezaten., Sistemaren adimenean eta pertsonalizatzeko gaitasunean hobekuntzak egitea lehenetsi nahi dute.
OpenAI enpresa teknologikoak ChatGPT elkarrizketa-laguntzailearentzako "heldu-modua" deiturikoaren merkaturatzea atzeratzea erabaki du, sistemaren adimena hobetzeko, pertsonalizatzeko gaitasunetan aurrera egiteko eta erabiltzaileentzako esperientzia proaktiboagoa garatzeko.
Sam Altmanek zuzendutako konpainiak iazko urrian aurkeztu zuen "chatbot"erako aukera berri hau. Horri esker, erabiltzaile heldu egiaztatuek eduki erotikoa izango dute elkarrizketetan. Adinaren kontrolerako sistema berri bat ezartzeari lotuta egongo da modu hori, laguntzaileak adingabeekin noiz elkarreragiten duen identifikatzeko gai izango dena.
Hasiera batean, funtzio hori 2025eko abendurako aurreikusita zegoen. Ondoren, OpenAIko aplikazioen zuzendari exekutibo Fidji Simok azaldu zuen helburua 2026ko lehen hiruhilekoan hedatzea zela, sistemaren adina iragartzeko mekanismoak hobetzeko. Hala ere, OpenAIko bozeramaile batek orain baieztatu du enpresak proiektua berriro atzeratzea erabaki duela, erabiltzaile gehienentzat garrantzitsuenak diren garapenei lehentasuna emateko.
Alex Heath kazetariak bere Sources buletin informatiboan jasotako adierazpen horien arabera, konpainiak bere baliabideak ereduaren adimena hobetzera eta bere nortasun-gaitasunetan aurrera egitera bideratu nahi ditu, pertsonalizatzeko tresnak zabaltzeaz gain.
Era berean, OpenAIk ChatGPTrekiko interakzioa proaktiboagoa izatea nahi du, laguntzaileak erabiltzaileen beharrei hobeto aurrea hartu ahal izateko.
Oraingoz, "heldu-moduaren" hedapena geldirik dago, beste abisu bat eman arte; izan ere, enpresak ez du kaleratze-data berririk zehaztu, ezta funtzio hori azkenean zerbitzuan nola txertatuko den ere.
