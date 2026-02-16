Sare sozialak
Sare sozialak gehiegi erabiltzeak gazteak isolatzea eragiten du, ikerketa baten arabera

AEBko 120 unibertsitatetan 18 eta 24 urte bitarteko 64.988 gazteri egindako galdeketaren emaitzak argitaratu ditu gaur Journal of American College Health aldizkariak.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ikerketa batek egiaztatu duenez, sare sozialak gehiegi erabiltzea "bakardade izurritea" eragiten ari zaizkie AEBko gazteei. Ikerketa horren arabera, sare sozialak geroz eta gehiago erabili, orduan eta handiagoa da erabiltzaileek sentitzen duten bakardadea. Horrek depresioa izateko arriskua ere handitzen du.

Cincinnati eta Indiana unibertsitateetako ikertzaileek bertako ikasleei galdetu zieten aste arrunt batean zenbat ordu ematen dituzten sare sozialetan, eta, aldi berean, bakardade sentimendua ikertu zuten, alegia, gazte horiek bakarrik sentitzen ote ziren ala ez. 

Horretarako, 16 orduan jarri zuten sare sozialen gehiegizko erabileraren muga, hau da, astean ordu kopuru hori gainditzea gehiegizkotzat jo zuten ikertzaileek.

Bakardadea sentitzeko joera handiena dutenak

Emaitzen analisiak adierazten du sareak zenbat eta gehiago erabili, orduan eta isolatuago sentitzen direla gazteak. Hala, sareak astean gutxienez 30 orduz erabiltzen dituztenak 16 ordu baino gutxiago erabiltzen dituztenak baino % 38 bakartuago sentitzen dira.

Galdetutako 64.988 gazteetatik % 54k bakardadea sentitzen zutela zioten, eta hori bat dator AEBn berriki egindako beste ikerketa batzuen emaitzekin.

Ikasleen artean, emakumezkoak eta arraza beltzekoak sentitzen dira isolatuen.

Mugak ezartzea 

"Badakigu bakarrik sentitzen direnek depresioa izateko joera handiagoa dutela, eta behar baino lehen hiltzeko arrisku handiagoa ere", adierazi du ikerketaren egileetako batek, Madelyn Hillek.

"Emaitza horiek unibertsitateko ikasleen artean bakardadea zabalduta dagoela nabarmentzen dute, eta agerian uzten dute sare sozialak gehiegi erabiltzeak gazteen osasun mentala babesten duten interakzio pertsonalen lekua hartzekotan daudela", adierazi du beste egile batek, Ashley Merianosek, Cincinnatiko Unibertsitatekoak, ohar batean.

Egile horien ustez, gazteek sare sozialen erabileraren ondorioei buruzko informazio gehiago jaso beharko lukete, eta horiek erabiltzeko denbora mugak ezartzen lagundu beharko lukete hezkuntza erakundeek.

