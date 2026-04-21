Tim Cookek Appleren CEO izateari utziko dio irailean, eta John Ternusek ordezkatuko du

Konpainia teknologikoak aho batez onartu du enpresaren burua ordezkatzea, eta irailaren 1ean gauzatuko da. Orduz gero, Cook administrazio-kontseiluaren presidente exekutiboa izango da.

CUPERTINO (United States), 20/04/2026.- (FILE) - Apple CEO Tim Cook speaks in the Steve Jobs Theater during an Apple event on the campus of Apple Park in Cupertino, California, USA, 09 September 2025 (reissued 20 April 2026). Apple announced on 20 April 2026 that Tim Cook will transition to the role of Executive Chairman of the board, with John Ternus, currently Senior Vice President of Hardware Engineering, set to become Apple's next Chief Executive Officer effective 01 September 2026. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Tim Cook, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agencias | EITB

Tim Cook Appleren kontseilari delegatuak irailean utziko du kargua, eta John Ternus Hardware Ingeniaritzako presidenteorde seniorrak ordezkatuko du, enpresak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Administrazio kontseiluak aho batez onartu du ordezkapena, eta irailaren 1ean gauzatuko da; egun horretan, Cookek kontseiluaren presidente exekutibo kargua hartuko du. 65 urteko zuzendariak adierazi du konpainiaren buru izatea "bere bizitzako pribilegiorik handiena" izan dela.

Bestalde, Ternus, 51 urtekoa, 2001az geroztik da enpresako kide, eta hardware-ingeniaritzaren arloan ibili da profesionalean. Funtsezko zeregina izan du iPad, AirPod eta iPhoneen hainbat belaunalditan, baita Mac eta Apple Watch ekipoenetan ere.

Gailu berrien garapenean eta produktuen fidagarritasunaren, iraunkortasunaren eta iraunkortasunaren hobekuntzan egindako ekarpena ere nabarmendu du konpainiak.

Cook 1998an sartu zen enpresan, eta 2011n kontseilari delegatu kargua hartu zuen, Steve Jobsen ordez. Bere garaian, produktu eta zerbitzu berrien merkaturatzea gainbegiratu du, hala nola Apple Vision Pro, Apple Pay eta Apple Music.

Haren gidaritzapean, Applek bere balioa izugarri handitu du 4 bilioi dolarreko kapitalizazioa lortu arte, eta kotizazio handienetko munduko enpresen artean kokatu da.

Zure interesekoa izan daiteke

tik-tok_20230223
TikToken diseinu "adiktiboak" Europar Batasuneko legea urratzen duela ondorioztatu du Bruselak

Europako Batzordeak zehaztu duenez, erabiltzaileak etengabe eduki berriekin "saritzen" dituenez, TikToken diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute, eta erabiltzaileen garuna "pilotu automatiko moduan" sartzea eragiten dute. Horrek portaera konpultsiboa izatea eta erabiltzaileen autokontrola murriztea ekar dezake. TikTokek esan du "erabat faltsua" dela bere diseinuak mendekotasuna sortzen duenik.

Gehiago ikusi
Publizitatea
