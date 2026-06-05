Elgoibarko istripua
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Arratsaldean emango diete azken agurra Elgoibarren istripuz hildako bost foruzainei

Hildako bost gizonezkoren aldeko hileta elizkizuna 19:00etan izango da, Iruñeko Katedralean.

La muerte de cinco policías forales en un accidente de tráfico en Gipuzkoa causa gran conmoción en Navarra

Hildako bost foruzainen lankideak, atzo, Iruñeko San Alberto beilatokian. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Gaur emango diete azken agurra, herenegun, Elgoibarren izandako istripu larrian hil ziren bost foruzainei Iruñeko katedralean. Hileta elizkizuna 19:00etan hasiko da. 

Atzo, hildakoen senide, lagun eta Foruzaingoko agenteez gain, ordezkari politikoak ere gerturatu ziren Iruñeko San Alberto beilatokira hildakoen senitartekoei doluminak eta babesa ematera. 

Halaber, Nafarroako Gobernua bost foruzainen omenezko ekitaldi instituzionala prestatzen ari da. 

Ezbeharra asteazken goizean (09:15) gertatu zen, AP-8 autobidean, Elgoibar pasa eta kilometro eta erdira. 

Fermin Sola, Jesus Maria Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martin Dominguez eta Miguel Antonio D'Entremont Foruzaingoaren Esku-hartze Dibisioko kideak ziren eta Iurretara (Bizkaia) zihoazen, Ertzaintzarekin formazio ikastaroa egitera.

Argitzeke dauden arrazoiak tarteko, furgonetak autobidearen erdiko hesia jo eta errepide erdian gelditu zen. Atzetik zetorren zisterna-kamioiak bete-betean jo eta furgoneta 30 metrora bidali duen; kamioia, berriz, irauli egin zen. 

Istripuan zauritutako kamioi gidariari sendagiria eman diote, baina shock egoeran jarraitzen du.

Eguneko Titularrak Nafarroa Foruzaingoa Trafiko istripuen biktimak Gizartea

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