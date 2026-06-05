Accidente de Elgoibar
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Último adiós a los cinco policías forales fallecidos en el accidente de tráfico en Elgoibar, esta tarde en Pamplona

El funeral por los cinco agentes fallecidos se celebrará a las 19:00 horas en la Catedral de Pamplona.
La muerte de cinco policías forales en un accidente de tráfico en Gipuzkoa causa gran conmoción en Navarra
Compañeros de los cinco policías forales fallecidos a su llegada al Tanatorio San Alberto de Pamplona este jueves. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Arratsaldean emango diete azken agurra Elgoibarren istripuz hildako bost foruzainei
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EITB

Última actualización

Esta tarde se celebrará el funeral por los cinco policías forales fallecidos en el accidente de tráfico de Elgoibar del pasado miércoles.

Ayer, jueves, familiares, amigos y agentes de la Policía Foral de Navarra acudieron al tanatorio San Alberto de Pamplona para acompañar y trasladar su pésame a las familias. 

Por otra parte, el Gobierno de Navarra prepara un acto institucional para despedir a los cinco policías forales fallecidos en el trágico accidente. 

El siniestro ocurrió a las 09:15 horas del pasado miércoles en la autopista AP-8,  sentido Bilbao, a un kilómetro y medio de Elgoibar.

Fermín Sola, Jesús María Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martín Domínguez y Miguel Antonio D'Entremont eran miembros de la División de Intervención de la Policía Foral y se dirigían a Iurreta (Bizkaia) a realizar un curso de formación con la Ertzaintza. 

Por causas que todavía se desconocen, la furgoneta impactó contra la mediana y quedó cruzada en la carretera.

En ese momento, un camión cisterna lo embistió por detrás. A consecuencia del impacto el vehículo salió despedido a 30 metros de distancia, mientras que el camión terminó volcando.

El conductor del camión herido en el accidente ya ha sido dado de alta, aunque permanece en estado de shock.

Titulares de Hoy Navarra Policía Foral Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

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