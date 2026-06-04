Accidente de Elgoibar
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Compañeros de la Policía Foral se unen en el dolor y arropan a las familias de los cinco agentes fallecidos

Los cuerpos de los agentes serán velados hoy en el tanatorio San Alberto de Pamplona, a donde durante todo el día van llegando familiares, amigos y compañeros, a despedirse de sus seres queridos. El conductor del camión herido en el accidente ha sido dado de alta, aunque permanece en estado de shock.

PAMPLONA (ESPAÑA), 04/06/2026.- Compañeros de los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico en Gipuzkoa a su llegada al Tanatorio San Alberto de Pamplona este jueves. EFE/ Villar López
Agentes forales esta mañana, en el tanatorio San Alberto. EFE.
Euskaraz irakurri: Foruzaingoko lankideek minean bat egin eta babesa eman diete hildako bost agenteen familiei
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EITB

Última actualización

Agentes de la Policía Foral de Navarra, miembros de otros cuerpos policiales y amigos han acudido este jueves al tanatorio San Alberto de Pamplona para trasladar su pésame y apoyo a las familias de los cinco policías forales que fallecieron el miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar y acompañarse unos a otros en el dolor. 

Desde primera hora de la mañana patrullas de la Policía Foral se han desplegado en las inmediaciones del tanatorio, adonde han ido llegando familiares y amigos de los fallecidos, así como compañeros de los agentes fallecidos.

También ha acudido un equipo de intervención de la Policía Nacional, que ha trasladado su apoyo a los policías forales y ha depositado una corona de flores.

Entre las personas que han acudido al tanatorio se encontraba el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, que ha destacado a los medios de comunicación que los agentes fallecidos eran "muy queridos por toda la organización". "Las unidades de intervención, que es donde habían desarrollado en su mayor parte la carrera profesional, están especialmente tocadas", ha explicado.

Previamente, Ortueta, junto con otros mandos y agentes de la Policía Foral, han asistido en el Parlamento de Navarra a la lectura de una declaración institucional en recuerdo de los agentes fallecidos y a un minuto de silencio en su memoria. En la Cámara navarra donde se han vivido momentos emotivos de pésame y abrazos entre compañeros y entre policías y autoridades.

Allí ha señalado igualmente que están "tratando de pasar este trance tan duro" apoyando a las familias y a los compañeros al tiempo que ha agradecido la "infinidad" de muestras de apoyo, afecto y cariño que están recibiendo de todas las instituciones públicas del Estado y de Navarra, así como de cuerpos autonómicos y de la sociedad civil.

Último adiós a los agentes

Los cuerpos de los fallecidos, tras los trámites realizados en el País Vasco, llegaron a Navarra anoche, escoltados por sus compañeros de la Policía Foral, y serán velados durante esta jornada. Este viernes por la tarde (19:00 horas) se celebrará un funeral conjunto en la Catedral de la capital navarra y previsiblemente la próxima semana tendrá lugar un homenaje civil, organizado por el Gobierno de Navarra.

El conductor del camión ha sido dado de alta

El conductor del camión que resultó herido en el accidente del miércoles en Elgoibar ha sido dado ya de alta en el Hospital Donostia, según ha confirmado a EITB su empresa Dabatrans, de Mugerre (Lapurdi). Desde esta empresa familiar, han manifestado que el conductor está dolorido y que tiene heridas leves, pero que está todavía en estado de shock por la muerte de los cinco hombres. 

Navarra Policía Foral Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

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PAMPLONA, 04/06/2026.- El pleno del Parlamento de Navarra, con la asistencia de la consejera de Justicia e Interior, Inmaculada Jurío, y el Jefe de la Policía Foral de Navarra, Iván Ortueta, entre otros, ha homenajeado con un minuto de silencio al inicio de su sesión semanal a los cinco agentes de la Policía foral fallecidos ayer en accidente de tráfico en Gipuzkoa y ha mostrado su "reconocimiento, respeto y gratitud" a los fallecidos por su "compromiso y vocación de servicio". EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Emotivo minuto de silencio en el Parlamento de Navarra en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos

Al inicio de la sesión de hoy, el presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha leído la declaración institucional aprobada a primera hora de la mañana en la Junta de Portavoces, un texto en el que se manifiesta el "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de cinco miembros de la Policía Foral en el accidente de tráfico. La Cámara se ha sumado asimismo a los actos institucionales organizados por el Gobierno de Navarra y la Policía Foral de despedida a los cinco policías forales fallecidos.

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