Compañeros de la Policía Foral se unen en el dolor y arropan a las familias de los cinco agentes fallecidos

Agentes de la Policía Foral de Navarra, miembros de otros cuerpos policiales y amigos han acudido este jueves al tanatorio San Alberto de Pamplona para trasladar su pésame y apoyo a las familias de los cinco policías forales que fallecieron el miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar y acompañarse unos a otros en el dolor.

Desde primera hora de la mañana patrullas de la Policía Foral se han desplegado en las inmediaciones del tanatorio, adonde han ido llegando familiares y amigos de los fallecidos, así como compañeros de los agentes fallecidos.

También ha acudido un equipo de intervención de la Policía Nacional, que ha trasladado su apoyo a los policías forales y ha depositado una corona de flores.

Entre las personas que han acudido al tanatorio se encontraba el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, que ha destacado a los medios de comunicación que los agentes fallecidos eran "muy queridos por toda la organización". "Las unidades de intervención, que es donde habían desarrollado en su mayor parte la carrera profesional, están especialmente tocadas", ha explicado.

Previamente, Ortueta, junto con otros mandos y agentes de la Policía Foral, han asistido en el Parlamento de Navarra a la lectura de una declaración institucional en recuerdo de los agentes fallecidos y a un minuto de silencio en su memoria. En la Cámara navarra donde se han vivido momentos emotivos de pésame y abrazos entre compañeros y entre policías y autoridades.

Allí ha señalado igualmente que están "tratando de pasar este trance tan duro" apoyando a las familias y a los compañeros al tiempo que ha agradecido la "infinidad" de muestras de apoyo, afecto y cariño que están recibiendo de todas las instituciones públicas del Estado y de Navarra, así como de cuerpos autonómicos y de la sociedad civil.

Último adiós a los agentes

Los cuerpos de los fallecidos, tras los trámites realizados en el País Vasco, llegaron a Navarra anoche, escoltados por sus compañeros de la Policía Foral, y serán velados durante esta jornada. Este viernes por la tarde (19:00 horas) se celebrará un funeral conjunto en la Catedral de la capital navarra y previsiblemente la próxima semana tendrá lugar un homenaje civil, organizado por el Gobierno de Navarra.

El conductor del camión ha sido dado de alta

El conductor del camión que resultó herido en el accidente del miércoles en Elgoibar ha sido dado ya de alta en el Hospital Donostia, según ha confirmado a EITB su empresa Dabatrans, de Mugerre (Lapurdi). Desde esta empresa familiar, han manifestado que el conductor está dolorido y que tiene heridas leves, pero que está todavía en estado de shock por la muerte de los cinco hombres.