Elgoibarko istripua
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Foruzaingoko lankideek minean bat egin eta babesa eman diete hildako bost agenteen familiei

Foruzainen gorpuak beilatzeko aukera izango da gaur Iruñeko San Alberto beilatokian. Etengabea da bertan goizean goizetik, senide, lagun eta lankideen joan-etorria. Istripuan zauritutako kamioiko gidariari sendagiria eman diote, baina shock egoeran dago.

PAMPLONA (ESPAÑA), 04/06/2026.- Compañeros de los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico en Gipuzkoa a su llegada al Tanatorio San Alberto de Pamplona este jueves. EFE/ Villar López
Foruzainak gaur goizean, San Alberto beilatokian. EFE.
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EITB

Azken eguneratzea

Etengabea da goizean goizetik Iruñeko San Alberto beilatokian asteazkenean Elgoibarren auto-istripuz hil ziren bost foruzainak agurtzera hurbildu direnen joan-etorria. Nafarroako Foruzaingoko agenteak, beste polizia-kidego batzuetako kideak eta lagunak bertaratu dira hildakoen familiei doluminak eta babesa helarazteko.

Polizia Nazionalaren esku hartzeko talde bat ere bertaratu da, eta foruzainei babesa helarazi die eta lore-koroa bat utzi du.

Beilatokira bertaratu diren pertsonen artean, Ivan Ortueta Foruzaingoaren burua zegoen. Nabarmendu duenez, hildako agenteak "oso maiteak" ziren erakundean eta "esku hartzeko unitateko kideak bereziki ukituta daude"; izan ere, unitate horretan garatu zuten karreraren zatirik handiena hildako agenteek. 

Aldez aurretik, Ortueta, Foruzaingoko beste agintari eta agente batzuekin batera, Nafarroako Parlamentuan izan da. Hildako agenteen omenezko adierazpen instituzional bat irakurri da bertan eta minutu bateko isilunea egin dute haien oroimenez. Nafarroako Ganberan dolumin eta besarkada une hunkigarriak bizi izan dira lankideen artean eta polizien eta agintarien artean.

Foruzainen buruak bertan adierazi duenez, "trantze gogor hori pasatzen saiatzen ari dira", familiei eta lankideei babesa emanez. Aldi berean, Estatuko eta Nafarroako erakunde publiko guztietatik, erkidegoetako kidegoetatik eta gizarte zibiletik jasotzen ari diren babes, elkartasun eta maitasun adierazpen "ugariak" eskertu ditu.

Agenteei azken agurra

EAEn egindako izapideen ondoren, bart iritsi ziren Nafarroara hildakoen gorpuak, Foruzaingoko lankideek babestuta. Gaur zabalik egongo da beilatokia. Ostiral arratsaldean, 19:00eetan hileta bateratua egindo da Nafarroako hiriburuko katedralean, eta datorren astean -ziurrenik- omenaldi zibila egingo da, Nafarroako Gobernuak antolatuta.

Kamioiko gidariari sendagiria eman diote

Asteazkenean Elgoibarren izandako istripuan zauritu zen kamioiko gidariari sendagiria eman diote dagoeneko Donostia Ospitalean, kamioilariak lan egiten duen Mugerreko (Lapurdi) Dabatrans enpresak EITBri baieztatu dionez. Familia enpresa horretatik adierazi dutenez, gidariak giharretako mina du eta zauri arinak dituen arren, shock egoeran dago oraindik bost gizonen heriotzagatik.

Nafarroa Foruzaingoa Trafiko istripuen biktimak Gizartea

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