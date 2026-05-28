Metak harpidetza-planak martxan jarri ditu Whatsapp, Instagram eta Facebook aplikazioetarako

Instagram Plus eta Facebook Plus bertsioek 3,5 euro inguruko kostua izango dute hilean, eta Whatsapp Plusek, 2,5 eurokoa.

Facebook, Instagram eta WhatsApp aplikazioak dituen telefono mugikor bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Meta konpainia estatubatuarrak Whatsapp, Instagram eta Facebook aplikazioen ordainpeko bertsio berriak kaleratu ditu. 

Naomi Gleit Metako produktuburuak Instagramen eskegitako bideo batean eman ditu harpidetza plan berri horien inguruko xehetasunak. Azaldu duenez, Whatsapp Plus, Instagram Plus eta Facebook Plus bertsioak mundu osoan daude eskuragarri. 

Plus bertsioek funtzio gehiago ez ezik, adierazteko eta konektatzeko modu berriak izango dituzte.  

Instagram Plus eta Facebook Plus bertsioek 3,5 euro inguruko kostua izango dute hilean, eta Whatsapp Plusek, 2,5 eurokoa, TechCrunch hedabide espezializatuaren arabera. 

Bestalde, adimen artifizialeko Meta AI aplikazioetarako edo adimen artifiziala erabiltzen duten beste produktu batzuetarako (betaurrekoak, adibidez) Meta One harpidetza planak prestatzen ari direla nabarmendu du Metako arduradunak. 

Zehazki, Meta One Plus bertsioak hilean 6,8 euroko kostua izango du hilean eta Meta One Premium bertsioak, 17,2 euro hilean. 

Orain arte bezala, Meta AI aplikazioak doakoa izaten jarraituko du.

Adimen artifizialari lotutako harpidetza planak datorren hilabetean hasiko dira probatzen Singapurren, Guatemalan eta Bolivian. Bestalde, sortzaile eta enpresei zuzendutakoak aste honetan hasiko dira probatzen Saudi Arabian, Marokon, Tailandian eta Bangladeshen. 

