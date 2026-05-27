Alerta laranja ezarri dute beroagatik, baina kostaldean brisa sartu eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira
Barnealdean tenperatura maximoak bere horretan mantenduko dira. Ostegunean berriro alerta laranja aktibatuko da eta ostiralean maximoak nabarmen jaitsiko dira.
Zazpigarren egunez jarraian, bero egingo du. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja ezarri du gaur eta biharko, tenperatura altu iraunkorrengatik. Tenperatura maximoak 35 graduraino iritsiko dira zenbait tokitan.
Halaber, 13:00etatik 20:00etara beste abisu hori bat aktibatuko da, tenperatura oso altuengatik.
Tenperatura altuak eta hegoaldeko haizearen intentsitatea direla eta, baso-sute arriskua ere indarrean egongo da egun osoan.
Gaur hego-haizea ahulago ibiliko da eta arratsaldean brisa sartuko da itsasotik. Ondorioz, tenperatura maximoak jaitsiko dira kostaldean; barnealdean, berriz, tenperaturak ez dira aldatuko. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, nahiz eta mendebaldeko eta hegoaldeko eskualdeetan bero-hodei batzuk ager daitezkeen.
Pasa den goizaldean, oro har, atzokoa baino freskoagoa izan da. Euskalmeten arabera, atzo goizaldean 24,7 graduko tenperatura minimoa neurtu zen Zarautzen (Gipuzkoa) eta gaur, berriz, hotzenak ez dira 18 gradura iritsi. Tenperatura minimo altuena Goizuetan (Nafarroa) erregistratu dute, 23,3 gradurekin, Bermeoren (Bizkaia) eta Orozkoren aurretik (Bizkaia), 22,8 eta 22,3 gradurekin, hurrenez hurren.
Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide eskolan bero-kolpe izan ondoren
Ostegunean berriro tenperatu altu iraunkorrengatik alerta laranja egongo da indarrean. Tenperatura beroenak 32-33 graduren bueltan kokatuko dira.
Horrez gain, tenperatura oso altuengatik abisu horia aktibatuko da 13:00etatik 20:00etara. Baso sute arriskuagatik ere abisu horipean egongo da Euskal Autonomia Erkidegoa egun osoan.
Ostiralean tenperaturak nabarmen egingo du behera.
Zure interesekoa izan daiteke
Beroak ez du atsedenik ematen eta tenperatura minimo historikoak utzi ditu
Gaua tropikala izan da, batez ere kostaldean eta isurialde kantauriarrean. EAEko lau estazio meteorologikoek minimo historikoak errejistratu dituzte, udan ere inoiz ez dira hain tenperatura altuak jaso. Ondoren, egunean zehar, hainbat udalerrik 35 ºC-ak gainditu dituzte, nahiz eta maiatzean egon.
Beroagatik alerta laranja ezarriko dute asteazkenean eta ostegunean
Eusko Jaurlaritzak baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarriko du, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.
Beste egun bero bat: Gau tropikalaren ondotik 36 graduko tenperatura maximoak espero dira
Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat tokitan tenperaturak ez dira 25 gradutik jaitsi goizaldean, eta egunean zehar baliorik beroenak 36 graduraino igoko dira. Sargori egingo du eta beroagatik ezarritako abisu horia gutxienez asteazkenera arte egongo da indarrean.
Beroagatik ezarritako abisu horia asteazkenera arte egongo da indarrean
Maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira leku askotan. Baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarri du Segurtasun Sailak.
Abisu horia tenperatura altuengatik EAEn asteartera arte, baita baso-sute arriskuagatik ere
Abisu horia 13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean gaur, tenperatura altuak direla eta, eta ordu berean aktibatuko da astelehenean eta asteartean ere. Datorren aste osoa izango da eguzkitsua eta beroa Euskal Herrian.
Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak
2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.
Beroak asteburuan jarraituko du, baina epelago
Giro egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du iganderako eta astelehenerako 13:00etatik 20:00etara beroagatik.
Errekorra maiatzeko tenperaturetan: 39,1 ºC neurtu dituzte Sopuertan
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea edota uretan freskatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.
Uda sasoiko beroa Euskal Herrian: 35 graduko maximoak eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan
Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez; barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean, bero egingo du berriro, eta beroenak 30-35 graduren bueltan geldituko dira.