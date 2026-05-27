EGURALDIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alerta laranja ezarri dute beroagatik, baina kostaldean brisa sartu eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira

Barnealdean tenperatura maximoak bere horretan mantenduko dira. Ostegunean berriro alerta laranja aktibatuko da eta ostiralean maximoak nabarmen jaitsiko dira. 

(Foto de ARCHIVO) Un termómetro marca 36 grados en Bilbao a 21 de mayo de 2026 EUROPA PRESS 14/4/2026

36 gradu, atzo, Bilbon. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zazpigarren egunez jarraian, bero egingo du. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja ezarri du gaur eta biharko, tenperatura altu iraunkorrengatik. Tenperatura maximoak 35 graduraino iritsiko dira zenbait tokitan. 

Halaber, 13:00etatik 20:00etara beste abisu hori bat aktibatuko da, tenperatura oso altuengatik.

Tenperatura altuak eta hegoaldeko haizearen intentsitatea direla eta, baso-sute arriskua ere indarrean egongo da egun osoan. 

Gaur hego-haizea ahulago ibiliko da eta arratsaldean brisa sartuko da itsasotik. Ondorioz, tenperatura maximoak jaitsiko dira kostaldean; barnealdean, berriz, tenperaturak ez dira aldatuko. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, nahiz eta mendebaldeko eta hegoaldeko eskualdeetan bero-hodei batzuk ager daitezkeen. 

Pasa den goizaldean, oro har, atzokoa baino freskoagoa izan da. Euskalmeten arabera, atzo goizaldean 24,7 graduko tenperatura minimoa neurtu zen Zarautzen (Gipuzkoa) eta gaur, berriz, hotzenak ez dira 18 gradura iritsi. Tenperatura minimo altuena Goizuetan (Nafarroa) erregistratu dute, 23,3 gradurekin, Bermeoren (Bizkaia) eta Orozkoren aurretik (Bizkaia), 22,8 eta 22,3 gradurekin, hurrenez hurren. 

Ostegunean berriro tenperatu altu iraunkorrengatik alerta laranja egongo da indarrean. Tenperatura beroenak 32-33 graduren bueltan kokatuko dira. 

Horrez gain, tenperatura oso altuengatik abisu horia aktibatuko da 13:00etatik 20:00etara. Baso sute arriskuagatik ere abisu horipean egongo da Euskal Autonomia Erkidegoa egun osoan. 

Ostiralean tenperaturak nabarmen egingo du behera.

Eguneko Titularrak Eguraldia Alerta Meteorologikoak

Zure interesekoa izan daiteke

La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak

2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X