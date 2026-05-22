BEROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Beroak asteburuan jarraituko du, baina indar gutxiagorekin

Giroa egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da, eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Minimoak nahiko leunak izango dira asteburu osoan, eta 14 eta 19 ºC artean kokatuko dira herri gehienetan.
SAN SEBASTIÁN, 22/05/2026.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, este viernes, donde de nuevo se han superado los 30º. EFE/Javier Etxezarreta

Beroa Donostian. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak aldaketa nabarmenik gabe jarraituko du asteburuan, baina beroaldiak intentsitate txikiagoa izango du. Hala, tenperatura altuek protagonista izaten jarraituko dute bai larunbatean eta baita igandean ere lurraldearen zati handi batean, udako balioekin, batez ere barnealdean.

Larunbatean, eguerditik aurrera ipar-ekialdeko haizeak sartzeak igoera termikoa geldiarazten lagunduko du isurialde kantauriarrean, batez ere kostaldean. Inguru horietan tenperaturak leunagoak izango dira eta ez dira 30 ºC-ra iritsiko; gainerako lekuetan, berriz, bero zakarra egingo du. Zerua garbi egongo da, baina goizaldean eta arratsaldean bero-hodeiak agertuko dira barnealdean.

Maximoak 35 ºC-ra iritsiko dira Iruñean eta 32 ºC ra Guardian. Gasteiz eta Arrasate 31 ºC-ra iritsiko dira, eta Bilbo 29 ºC-ra. Kostaldean giro lasaiagoa izango da, 24 ºC-ra iritsiko dira Donostian eta 27 ºC-ra Baionan.

AEMETen arabera, Nafarroan larunbatean eta igandean izango dira beroenak, 36 ºC-rainoko tenperaturak Erriberan, eta 32 ºC ingurukoak Kantauri isurialdean.

Igandea egun beroa izango da berriz ere. Oraingo honetan haizeak ekialdetik joko du eta aurreko eguneko itsas eraginaren zati bat galduko du Kantauri aldean, kostaldean eta kantauri aldean tenperatura maximoen igoera berria ahalbidetuz.

Giroa egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta arratsaldean bero-hodei batzuk garatuko dira barnealdean.

Igandeko tenperatura maximoak 33 ºC-ra igoko dira Bilbon, Arrasaten eta Baionan, eta 35 ºC-ra Iruñean. Gasteizen 31 ºC espero dira eta Guardian 32 ºC. Donostian 27 ºC-ra iritsiko da, itsaso ondoko giro epelagoan.

Minimoak nahiko leunak izango dira asteburu osoan, eta 14 eta 19 ºC artean ibiliko dira herri gehienetan.

Nafarroan, gainera, AEMETek aurreikusi du beroaldia datorren astean zehar luzatuko dela, udako tenperaturekin nagusiki. Ildo horretatik, maiatzaren 25etik 31ra bitartean uztaileko bigarren hamabostaldiko edo abuztuko hasierako tenperaturak izango dira.

Nafarroa Eguraldia Bero-boladak Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abuztuko eguzki-eklipse osoan murgilduta, errealitate birtualari esker

2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X