EGURALDIAREN IRAGARPENA

Udazken giroa eta euria barra-barra izango dira nagusi ostiral honetan

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du Bizkaian eta Gipuzkoan prezipitazio iraunkorrengatik, 24 ordutan metro koadroko 60 litro baino gehiago pila daitezkeelako.

Paseantes bajo la lluvia en Getxo (Bizkaia) EUROPA PRESS

Giro gris eta euritsua, Getxon. Argazkia: Europa Press.

EITB

Udazken giroa nagusi izango da ostiral honetan. Euskalmeten arabera, euria barra-barra egingo du eta tenperatura maximoak ez du 15 graduko langa gaindituko.

Euria asko egingo du, batez ere egunaren lehenengo partean eta iparraldean. Arratsaldetik aurrera atertzera egingo du, bereziki barnealdean, eta ostarte batzuk zabal daitezke. Pirinioetako mendi gailurretan elurra egingo du.

Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da. Tenperaturak berdintsu jarraituko du eta maximoek udazken itxura hartuko dute berriro. Ez dira 15 gradutik gorakoak izango kostaldean eta 12 gradutik gorakoak barnealdean; minimoak, berriz, 6 gradutik 10 gradura artekoak izango dira kostaldean.

Eta maiatzean egon arren, elurra egin du Nafarroako Pirinioan.

Nafarroako Kantauri isurialdean ere abisu horia ezarri du prezipitazio iraunkorrengatik Aemetek. 

Iragarpenaren arabera, larunbatean atertzera egingo du, batez ere egunaren bigarren zatian.

