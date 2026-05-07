EGURALDIAREN IRAGARPENA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abisu horia ezarri dute arratsalderako euriagatik: 15 litro bota ditzake ordubetean

Euriarekin batera, txingorra eta haize-ufada gogorrak ere izango dira. 

bakio-eguraldia-euria-jabier-sarriugarte

Euria, Bakion. Artxiboko argazkia: Jabier Sarriugarte

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak eta Aemetek, Nafarroa iparraldean, abisu horia ezarriko dute 15:00etatik aurrera euriteengatik, ordubetean 15 litro bota baititzake metro koadroko.

Abisuak indarrean jarraituko du 21:00ak arte EAEn, eta gauerdira arte, berriz, Nafarroa iparraldean.

Euri zaparrada mardulak ez ezik, txingorra eta haize-ufada gogorrak ere izango dira.

Gipuzkoa Bizkaia Eguneko Titularrak Eguraldia Alerta Meteorologikoak Araba Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X