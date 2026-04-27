Abisu horia Araban euriteengatik San Prudentzioko erretretan

Segurtasun Sailak 15:00etatik 21:00etara aktibatu du abisua, Gasteizko jaietako ekitaldien hasierarekin bat eginez. Euskalmetek ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzakeela aurreikusi du.

ALMUSSAFES (COMUNIDAD VALENCIANA), 11/10/2025.- Una persona se protege de la lluvia con un paraguas en Almussafes (Comunidad Valenciana) este sábado.
EITB

Abisu horia ezarri dute Araban, San Prudentzio jaietako unerik garrantzitsuenetakoan. Euskalmetek ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzakeela iragarri du, eta horrek eragina izan lezake aire zabalean egingo diren ekitaldietan.

Gainera, ez da baztertzen 1 eta 2 zentimetro arteko kazkabarra erortzea. Abisua arratsaldeko hirurak eta gaueko bederatziak bitartean egongo da indarrean.

Erretreta tradizionalak San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren omenezko ospakizunen hasiera markatzen du, eta 20:00etan hasiko da Gasteizko Udaletxeko balkoian. Ondoren, Probintzia plazara joango da.

Eguzki goria goizean eta trumoi-zaparrada arratsaldean, euriagatiko abisu hori eta guzti

Egunaren lehen zatian tenperatura maximoak 30 graduraino iritsiko dira, hego haizeak bultzatuta. Hala ere, arratsaldetik aurrera bero-hodeiak garatuko dira eta litekeena da, tokian-tokian, ekaitza lehertu eta zaparrada batzuk botatzea. Segurtasun Sailak euriagatiko abisu horia ezarriko du 18:00etan, zaparrada mardulengatik, ordubetean 15 litrotik gora pilatuko direla aurreikusi baita. 

