Abisu horia Araban euriteengatik San Prudentzioko erretretan
Segurtasun Sailak 15:00etatik 21:00etara aktibatu du abisua, Gasteizko jaietako ekitaldien hasierarekin bat eginez. Euskalmetek ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzakeela aurreikusi du.
Abisu horia ezarri dute Araban, San Prudentzio jaietako unerik garrantzitsuenetakoan. Euskalmetek ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago bota ditzakeela iragarri du, eta horrek eragina izan lezake aire zabalean egingo diren ekitaldietan.
Gainera, ez da baztertzen 1 eta 2 zentimetro arteko kazkabarra erortzea. Abisua arratsaldeko hirurak eta gaueko bederatziak bitartean egongo da indarrean.
Erretreta tradizionalak San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren omenezko ospakizunen hasiera markatzen du, eta 20:00etan hasiko da Gasteizko Udaletxeko balkoian. Ondoren, Probintzia plazara joango da.
