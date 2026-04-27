Aviso amarillo por lluvias intensas en Álava en plena Retreta de San Prudencio
El territorio de Álava estará este lunes bajo aviso amarillo por precipitaciones intensas, en una franja horaria que coincide con uno de los momentos más destacados de las fiestas de San Prudencio. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, lo que podría afectar al desarrollo de los actos previstos al aire libre.
Además, no se descarta la caída de granizo de entre 1 y 2 centímetros, lo que añade incertidumbre a una jornada marcada por el inicio del programa festivo. El aviso estará activo entre las tres de la tarde y las nueve de la noche.
La tradicional Retreta, que marca el arranque de las celebraciones en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, comenzará a las 20:00 horas en la balconada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y, posteriormente, se trasladará a la Plaza de la Provincia. La coincidencia con el episodio de lluvias obligará a seguir de cerca la evolución meteorológica durante la tarde.
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Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados
En principio, tanto el lunes como el martes serán días nubosos, con lluvias y ambiente gris en general. El tiempo será muy variable.
¿Qué estudia la ciencia en un eclipse total de sol?
Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.
Tiempo primaveral para el fin de semana, aunque aumenta la nubosidad y bajan las temperaturas
El sábado, las máximas rondarán los 20º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que en Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz superarán los 23º.
Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas
Este jueves, las máximas se acercarán a los 30 º, mientras que el viernes rondarán los 23 º.
Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior
En la mitad norte se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas de 20-23 grados.
Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.
Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
¿Qué es una corona solar?
El próximo 12 de agosto el sol se ocultará completamente tras la luna, y junto a ese eclipse total, podremos observar un segundo fenómeno: la corona solar. La astrónoma de Aranzadi, Virginia García, nos explica en qué consiste.