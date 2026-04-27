El territorio de Álava estará este lunes bajo aviso amarillo por precipitaciones intensas, en una franja horaria que coincide con uno de los momentos más destacados de las fiestas de San Prudencio. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, lo que podría afectar al desarrollo de los actos previstos al aire libre.

Además, no se descarta la caída de granizo de entre 1 y 2 centímetros, lo que añade incertidumbre a una jornada marcada por el inicio del programa festivo. El aviso estará activo entre las tres de la tarde y las nueve de la noche.

La tradicional Retreta, que marca el arranque de las celebraciones en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, comenzará a las 20:00 horas en la balconada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y, posteriormente, se trasladará a la Plaza de la Provincia. La coincidencia con el episodio de lluvias obligará a seguir de cerca la evolución meteorológica durante la tarde.