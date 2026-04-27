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Aviso amarillo por lluvias intensas en Álava en plena Retreta de San Prudencio

El Departamento de Seguridad ha activado el aviso entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de los actos festivos en Vitoria-Gasteiz. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
ALMUSSAFES (COMUNIDAD VALENCIANA), 11/10/2025.- Una persona se protege de la lluvia con un paraguas en Almussafes (Comunidad Valenciana) este sábado. La influencia de la dana Alice pone este sábado a cuatro comunidades autónomas en avisos naranja (riesgo importante) o amarillo por precipitaciones, con acumulados que pueden llegar a los 140 litros en doce horas en Valencia, lluvias que afectarán además a Baleares, Cataluña, Región de Murcia, y el viento a Andalucía, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/ Kai Försterling
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Abisu horia Araban euriteengatik arratsaldetik, San Prudentzioko erretretan
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EITB

Última actualización

El territorio de Álava estará este lunes bajo aviso amarillo por precipitaciones intensas, en una franja horaria que coincide con uno de los momentos más destacados de las fiestas de San Prudencio. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, lo que podría afectar al desarrollo de los actos previstos al aire libre.

Además, no se descarta la caída de granizo de entre 1 y 2 centímetros, lo que añade incertidumbre a una jornada marcada por el inicio del programa festivo. El aviso estará activo entre las tres de la tarde y las nueve de la noche.

La tradicional Retreta, que marca el arranque de las celebraciones en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, comenzará a las 20:00 horas en la balconada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y, posteriormente, se trasladará a la Plaza de la Provincia. La coincidencia con el episodio de lluvias obligará a seguir de cerca la evolución meteorológica durante la tarde.

San Prudencio 2026 Vitoria-Gasteiz Eguraldia

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