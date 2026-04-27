Una piscifactoría de lenguado en la central de Lemoiz generará 200 empleos y 3.000 toneladas anuales
La cala de Basordas, en Lemoiz (Bizkaia), acogerá un proyecto acuícola para la cría de lenguado que supondrá una inversión público-privada de 170 millones de euros en la próxima década y permitirá la creación de 200 empleos directos, con una producción estimada de 3.000 toneladas anuales.
La iniciativa, denominada Aquacría Basordas y promovida por la empresa Sea Eight junto al grupo Atitlan, se desarrollará en los terrenos de la antigua central nuclear de Lemoiz, propiedad del Gobierno Vasco desde 2019, con el objetivo de convertir este espacio en una planta acuícola integrada.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado durante la presentación que se trata de “mucho más que una piscifactoría” y ha destacado que el proyecto aspira a ser un referente internacional. En ese sentido, ha puesto en valor que integra I+D+i, talento y tecnología avanzada y que plantea un modelo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
Por su parte, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado que esta actuación permitirá transformar una infraestructura en desuso en una instalación productiva sostenible, con impacto en los ámbitos alimentario, industrial y económico.
Las empresas impulsoras han enmarcado el proyecto en la llamada economía azul y han asegurado que el sistema de producción estará diseñado para garantizar una alimentación saludable y equilibrada, sin generar impacto en los ecosistemas marinos.
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