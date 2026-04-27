El BOE publica la declaración de Arrasate, Pasaia y Zestoa como zonas tensionadas para la vivienda

El Ministerio español de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de los municipios de Arrasate, Pasaia y Zestoa (Gipuzkoa) como zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá a estos municipios limitar los precios del alquiler.



La CAV cuenta ya con más de 40 municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, incluyendo las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y localidades como Getxo, Basauri, Ermua, Zarautz, Hernani y Zumaia, entre otras, a las que se suman ahora Arrasate, Pasaia y Zestoa.



La resolución publicada este lunes en el BOE surtirá efectos desde este martes, 28 de abril, y estará vigente durante tres años.



La declaración de una población como zona de mercado residencial tensionado está contemplada en el artículo 18 de la Ley de Vivienda, e implica que los precios de los alquileres estarán sujetos a una serie de restricciones.

Para una declaración de zona tensionada es preciso cumplir al menos uno de los dos criterios que establece la ley por el derecho a la vivienda. El primero es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios.



El segundo es que los precios de la vivienda en la zona hayan crecido un 3 % más que el IPC registrado en la comunidad autónoma de referencia en los cinco años anteriores.



Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona.



Ese límite de renta se aplica a todos los pisos que salgan al mercado y no hayan estado arrendados en los últimos cinco años y para todos los contratos sin excepciones de grandes tenedores, esto es, de aquellas personas que posean cinco o más viviendas.



La declaración de zona tensionada también incluye la posibilidad de establecer tres prórrogas extraordinarias de un año para los contratos finalizados siempre que se cumplan una serie de requisitos.