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Será noticia: huelga de personal médico, intento de atentado contra Trump y víspera de San Prudencio

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
medikuak greba huelga médicos txagorritxu

Protesta en Txagorritxu. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Albistea izango da: medikuen greba, Trumpen aurkako atentatu saiakera eta San Prudentzio bezpera
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 27 de abril de 2026:

- Semana de huelga de personal médico: Los sindicatos médicos hacen un llamamiento a partir de este lunes a secundar el tercer paro semanal del año de batas blancas ante un nuevo fracaso de las negociaciones con el Ministerio español de Sanidad por mejorar sus condiciones y en un clima de acusaciones mutuas de manipular sus conversaciones.

- Intento de atentado contra Trump: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

- Víspera de San Prudencio: ETB1 y ETB ON emitirán en directo la retreta y la tamborrada de la víspera de San Prudencio, y Radio Vitoria ha preparado una programación especial desde hoy hasta el próximo día 1 de mayo.

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