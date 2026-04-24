Crisis energética
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Aeropuerto de Bilbao no vislumbra cancelaciones de vuelos por el precio del combustible

El director del Aeropuerto de Bilbao reconoce que la actual situación geopolítica puede impactar en la economía de las aerolíneas y de los aeropuertos, pero valora que en España las plantas productoras de queroseno garantizan el combustible "a corto plazo".
(Foto de ARCHIVO) Aeropuerto de Bilbao EUROPA PRESS 18/3/2024
Imagen de archivo del aeropuerto de Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bilboko aireportuak ez du uste hegaldiak bertan behera gertatuko direnik erregaiaren prezioagatik
author image

EITB

Última actualización

El director del Aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha afirmado que, "a corto plazo", no se detecta un riesgo de cancelaciones de vuelos por el aumento del precio del combustible. Ha incidido, además, en que las empresas suministradoras les transmiten "tranquilidad".

Grande ha tomado parte este viernes en un debate en Foro Gran Vía BBK, en Bilbao, junto al presidente del Puerto de Bilbao, Iván Jiménez.

Tras reconocer que la actual situación geopolítica puede impactar en la economía de las aerolíneas y de los aeropuertos, ha valorado que en España las plantas productoras de queroseno garantizan el combustible "a corto plazo".

Respecto a las cancelaciones de vuelos por algunas compañías europeas dado el aumento de los precios, Grande ha reconocido que se están detectando "situaciones de riesgo", que no ha extrapolado a los aeropuertos españoles. "A corto plazo, no se detecta ese riesgo y si yo tuviera que organizar las vacaciones lo haría igual", ha añadido.

Energía Aeropuerto de Bilbao Economía

Te puede interesar

Lanbide paro langabezia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Condenan al Gobierno Vasco a indemnizar a dos trabajadoras de Lanbide por “abuso de temporalidad” pese a ser ya fijas

El fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Eibar, se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 14 de abril al respecto. Se trata de la primera sentencia en Euskadi que reconoce el derecho a una indemnización por abuso de temporalidad para trabajadoras que ya han consolidado su puesto como funcionarias de carrera.

medikuak greba huelga médicos txagorritxu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Comité de Huelga médico acusa a Sanidad de “mentir” y de “manipular el relato” de las negociaciones

Sanidad suspendió el jueves una reunión conjunta con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco al considerar que una de las partes “no había cumplido” con su parte. Los sindicatos defienden que la propuesta del Ministerio para crear mesas específicas autonómicas es "jurídicamente inviable". 

Cargar más
Publicidad
X