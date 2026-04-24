El Aeropuerto de Bilbao no vislumbra cancelaciones de vuelos por el precio del combustible

El director del Aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha afirmado que, "a corto plazo", no se detecta un riesgo de cancelaciones de vuelos por el aumento del precio del combustible. Ha incidido, además, en que las empresas suministradoras les transmiten "tranquilidad".

Grande ha tomado parte este viernes en un debate en Foro Gran Vía BBK, en Bilbao, junto al presidente del Puerto de Bilbao, Iván Jiménez.

Tras reconocer que la actual situación geopolítica puede impactar en la economía de las aerolíneas y de los aeropuertos, ha valorado que en España las plantas productoras de queroseno garantizan el combustible "a corto plazo".

Respecto a las cancelaciones de vuelos por algunas compañías europeas dado el aumento de los precios, Grande ha reconocido que se están detectando "situaciones de riesgo", que no ha extrapolado a los aeropuertos españoles. "A corto plazo, no se detecta ese riesgo y si yo tuviera que organizar las vacaciones lo haría igual", ha añadido.