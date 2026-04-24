Bilboko aireportuko zuzendariak ez du uste hegaldiak bertan behera geratuko direnik erregaiaren prezioagatik

Ivan Grandek adierazi du egungo egoera geopolitikoak eragina izan dezakeela hegazkin konpainien eta aireportuen ekonomian, baina Espainian kerosenoa ekoizten duten lantegiek erregaia "epe laburrean" bermatzen dutela uste du.

Bilboko aireportuko artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
Ivan Grande Bilboko Aireportuko zuzendariak adierazi duenez, "epe laburrean" ez da antzeman hegaldiak bertan behera uzteko arriskurik erregaiaren prezioaren igoeragatik. Hornidura enpresek "lasaitasuna" igorri diotela gaineratu du. 

Adierazpenak BBKren Foro Gran Vian egin ditu Grandek. Ivan Jimenez Bilboko Portuko presidentea ere foroan izan da.

Egungo egoera geopolitikoak hegazkin konpainien eta aireportuen ekonomian eragin dezakeela onartu ondoren, Espainian kerosenoa ekoizten duten lantegiek erregaia "epe laburrean" bermatzen dutela adierazi du.

Prezioen igoera dela eta, Europako konpainia batzuek hegaldiak bertan behera uzteari dagokionez, Grandek onartu du "arrisku egoerak" atzematen ari direla, baina ez direla Espainiako aireportuetara estrapolatu. "Epe laburrean, ez da arrisku hori antzematen. Nik oporrak antolatu beharko banitu, berdin egingo nuke", gaineratu du.

Zure interesekoa izan daiteke

medikuak greba huelga médicos txagorritxu
Medikuen Greba Batzordeak “gezurretan” aritzea eta negoziazioen “kontakizuna manipulatzea” egotzi dio Osasun Ministerioari

Ministerioak bertan behera utzi zuen ostegunean Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko egitekoak ziren bilera, aldeetako batek bere zatia “ez zuela bete” iritzita. Sindikatuek adierazi dute erkidegoetan mahai espezifikoak sortzeko Ministerioak egindako proposamena juridikoki "biderezina" dela Estatuko-arauak aldatu gabe eta horregatik egin diotela uko bide horri. 

