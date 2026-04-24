Papresako enpresa batzordeak "positibotzat" jo du "aukera ezberdinak" egotea, oraingoz alde sozialarekin akordiorik ez badago ere
Errenteriako Papresa paper-fabrikako enpresa batzordearentzat albiste "positiboa" da ekoizpenari jarraipena emateko "aukera ezberdinak" mahai gainean egotea, oraingoz alde sozialarekin lan baldintzei inguruko akordiorik ez badago ere.
Papresa hartzekodunen konkurtsoan sartu da, eta CL Group enpresak (Cristian Layri lotutakoa) hura erosteko eskaintza loteslea egin du.
Enpresa batzordeak ohar batean azaldu duenez, enpresaren jarduerari jarraipena emateko eta lanpostuak bermatzeko irtenbideak bilatu behar dira. Duela bi hilabetetik hona, langileak astean bitan lau orduko lanuzteak egiten ari dira (asteartetan eta ostiraletan, 12:00etatik 16:00etara).
Lan batzordea CL Groupekin ez ezik, enpresa erosteko eskaintza aurkezteko asmoa duen euskal sozietate batekin harremanetan ari da, eta horrek agerian uzten du, langileen arabera, "Papresari jarraipena emateko aukera ezberdinak" daudela.
Ildo horretan, langile batzordearen iritziz, albiste ona da enpresaren jarduerari jarraipena emateko aukera ezberdinak aztertzea.
Gauzak horrela, enpresa batzordea prest agertu da inplikatutako alde guztiekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, hitz egiten jarraitzeko jardueraren jarraipena eta enplegua bermatzeko.
