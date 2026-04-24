CONCURSO DE ACREEDORES
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El comité de Papresa ve "positivo" que haya "diferentes opciones", aunque "no existe acuerdo alguno con la parte social"

En un comunicado, el comité ha explicado que ha mantenido contactos con distintos interlocutores en relación con el proceso en curso, "entre ellos CL Group, y una sociedad empresarial vasca que ha trasladado su voluntad de presentar una propuesta de adquisición".
Papresa. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Papresako enpresa batzordeak "positibotzat" jo du "aukera ezberdinak" egotea, oraingoz alderdi sozialarekin akordiorik ez badago ere
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Agencias | EITB

Última actualización

El comité de empresa de Papresa de Errenteria (Gipuzkoa), que ha entrado en concurso de acreedores, ha considerado "positivo" que haya "diferentes opciones para dar continuidad" a la compañía, aunque, por el momento, "no existe acuerdo alguno con la parte social en relación con las condiciones laborales, salariales ni de empleo vinculadas a estas propuestas".

En un comunicado, el comité ha informado de la presentación de una propuesta "vinculante de compra" en el marco de la solicitud de entrada de la compañía en concurso de acreedores.

Además, ha destacado la "necesidad" de "encontrar una solución que permita garantizar la continuidad de la actividad y preservar los puestos de trabajo" de la plantilla, que lleva dos meses realizando paros los martes y los viernes de 12:00 a 16:00 horas.

El comité ha explicado que ha mantenido contactos con distintos interlocutores en relación con el proceso en curso, "entre ellos CL Group, y una sociedad empresarial vasca que ha trasladado su voluntad de presentar una propuesta de adquisición", lo que pone de manifiesto que "existen diferentes opciones para dar continuidad a Papresa".

En este contexto, ha considerado "positivo que se estén explorando alternativas industriales", si bien, ha reconocido que, a día de hoy, "no existe acuerdo alguno con la parte social en relación con las condiciones laborales, salariales ni de empleo vinculadas a estas propuestas".

Por ello, el comité de empresa manifiesta su disposición a "continuar el diálogo con todas las partes implicadas, entre ellas el Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa", para que "asuma un papel activo y responsable, contribuyendo a facilitar una solución que garantice la continuidad del proyecto industrial y la protección del empleo".

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