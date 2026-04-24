Iñigo Etxezarreta: “En el futuro, habrá diferentes formatos de ETS”
El grupo alavés ETS ofrecerá este sábado en Madrid el concierto “Bihotzen konkista”, tanto ante las 16 000 personas que llenarán el Movistar Arena como ante quienes se conecten al concierto a través de ETB1 y ETB ON. Antes de la cita, hemos charlado largo y tendido con el cantante, guitarrista y cabeza visible del grupo, Iñigo Etxezarreta.
Iñigo Etxezarreta (Vitoria-Gasteiz, 1988), líder del grupo En Tol Sarmiento (ETS), encara cada vez con mayor aplomo y seguridad los conciertos de gran formato, recitales de grandes dimensiones como la terna de actuaciones en el BEC en marzo de 2025, el concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona hace un par de semanas o el bolo que encara este sábado, 25 de abril, en el Movistar Arena de Madrid.
El músico alavés se muestra satisfecho con la apuesta del grupo por ofrecer también conciertos de este tipo, ya que le han permitido aprender mucho y plantear “locuras”, y le han posibilitado, a su vez, sentirse “más artista”, además de contribuir a expandir el nombre de la banda.
De cualquier manera, los mastodónticos espectáculos como el que se podrá seguir este sábado (20:45) en directo a través de ETB1 y ETB ON llevan a Etxezarreta a pasar muchas horas ante el ordenador o colgado del teléfono, más tiempo si cabe que ensayando las canciones a la guitarra o ante el micrófono; la labor de director artístico se impone a la de músico, ante estos desafíos: “La mayoría de mi tiempo y energía están dirigidos a la dirección artística”, nos explica.
“Cuando quedan una o dos semanas para el concierto, me pongo a pensar que soy yo quien debe subir al escenario; incluso, pienso que estaría más tranquilo si quien se subiera fuera otra persona. Se trata de una propuesta muy profusa, y hay muchas cosas detrás: decisiones musicales, claro, pero también qué hacer con las luces, los visuales, cómo enlazar las canciones, la escenografía, la realización…”.
De todos modos, el músico alavés se ha propuesto el reto de disfrutar más de los conciertos, y siente que este año se avecina un cambio en ese sentido: “Normalmente, no disfruto tanto de los conciertos como la gente piensa; hay mucha presión. Quiero estar tranquilo y seguro sobre el escenario. El de Barcelona pudo ser uno de los tres conciertos que más he disfrutado en mi vida, y estoy muy contento por ello. Hasta ahora, he sufrido mucho; después de los conciertos, veo a mucha gente llorando y así, pero yo siempre me quedo en un plano racional. Pues bien, estoy tratando de cambiar eso”, explica.
A Etxezarreta no le faltarán ocasiones, seguro, para materializar esa transformación, ya que ETS continuará actuando en plazas y fiestas populares –“no me gustaría que el grupo renunciara al camino que ha recorrido hasta ahora”, nos dice–, pero le gustaría poder seguir haciendo “conciertos especiales” de cuando en cuando: “ETS sigue adelante, aún quedan muchas cosas por hacer y habrá diferentes formatos en el futuro”.
Este tipo de conciertos exige, claro, un especial esfuerzo creativo y un despliegue extraordinario de recursos, pero han abierto al grupo, según Etxezarreta, una fórmula para poder ofrecer al público “un espectáculo profesional de talla internacional” a precios “no muy altos” (las entradas de pista para el Movistar Arena costaban 46,20 euros y las del BEC, por su parte, 31) sin tener pérdidas, gracias, entre otras cosas, a los patrocinios; el Gobierno Vasco anunciaba este martes, por ejemplo, que ha apoyado con una subvención directa de 300 000 euros el proyecto Bihotzen konkista para, según el propio ejecutivo, “impulsar sus conciertos en Barcelona y Madrid y proyectar el euskera y la cultura vasca fuera de Euskadi”.
“Konkista”
En el plano musical, ETS ha ampliado y enriquecido su repertorio, materia prima en los conciertos de uno u otro formato, con Konkista, su nuevo disco, publicado a finales de 2025. “Se trata de un disco muy ecléctico”, resume Etxezarreta, “surgido de un caos emocional”: “Está compuesto de once canciones llenas de contrastes y contradicciones, como la vida misma”.
El trabajo discográfico, que ha servido al compositor, cantante y guitarrista para vaciarse (“Estos dos últimos años he pasado por una situación emocional complicada, por una pérdida de rumbo”, describe), aborda en sus once canciones la evasión, las heridas y las contradicciones, ora sobre ritmos de pop rock anglosajón ora sobre ritmos latinos.
Los encargados de pulir sónicamente las melodías creadas por Iñigo Etxezarreta han sido el valenciano Fernando Boix (David Bisbal, Dani Fernández, Ana Guerra, Alfred García…) y Felipe González Abad Nabález (Morat, Sebastián Yatra, J Balvin…). Boix se ha ocupado de producir las cuatro canciones más orientadas al pop electrónico, mientras que el colombiano Nabález se ha encargado de los siete temas con ecos más eminentemente latinos.
Las canciones en las que resuenan la bachata o el cuarteto argentino se han materializado en diferentes viajes de ida y vuelta entre Miami y Yécora, ocupando un territorio sonoro en el que se cruzan ecos tropicales y el estilo urbano de músicos como Luck Ra (“La morocha”, “Luck Ra: BZRP Music Sessions, Vol. 61”…), y, para asombro de Etxezarreta, se han grabado “rapidísimo”: “He disfrutado el proceso de creación del disco más que nunca, sobre todo porque he comprobado que existen personas que toman decisiones, buenas decisiones, de manera muy rápida. Nabalez me decía un día, una canción, y me ha gustado esa manera de trabajar”.
“Bihotzen konkista”
Muchas de esas canciones, adaptadas al formato directo (“una cosa es lo que hay en el disco, y otra cómo llevas todo eso al directo”, nos dice el compositor de ETS), se podrán escuchar este sábado, en el concierto de Madrid del doble proyecto “Bihotzen konkista”.
Habrá también varias sorpresas, pero el grupo no ha querido adelantar gran cosa, por lo que quienes se aposten en el Movistar Arena o ante las pantallas de ETB1 y ETB ON tendrán que estar atentas y atentos, y receptivos al asombro.
Hablando de sorpresas, Etxezarreta nos adelanta, para concluir la charla, que el próximo gran paso de ETS será revelado al público en el propio concierto de Madrid.
Entonces sabremos "y, ¿ahora qué?".
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