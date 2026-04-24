Iñigo Etxezarreta: “En el futuro, habrá diferentes formatos de ETS”

De cualquier manera, los mastodónticos espectáculos como el que se podrá seguir este sábado (20:45) en directo a través de ETB1 y ETB ON llevan a Etxezarreta a pasar muchas horas ante el ordenador o colgado del teléfono, más tiempo si cabe que ensayando las canciones a la guitarra o ante el micrófono; la labor de director artístico se impone a la de músico, ante estos desafíos: “La mayoría de mi tiempo y energía están dirigidos a la dirección artística”, nos explica.

“Cuando quedan una o dos semanas para el concierto, me pongo a pensar que soy yo quien debe subir al escenario; incluso, pienso que estaría más tranquilo si quien se subiera fuera otra persona. Se trata de una propuesta muy profusa, y hay muchas cosas detrás: decisiones musicales, claro, pero también qué hacer con las luces, los visuales, cómo enlazar las canciones, la escenografía, la realización…”.

De todos modos, el músico alavés se ha propuesto el reto de disfrutar más de los conciertos, y siente que este año se avecina un cambio en ese sentido: “Normalmente, no disfruto tanto de los conciertos como la gente piensa; hay mucha presión. Quiero estar tranquilo y seguro sobre el escenario. El de Barcelona pudo ser uno de los tres conciertos que más he disfrutado en mi vida, y estoy muy contento por ello. Hasta ahora, he sufrido mucho; después de los conciertos, veo a mucha gente llorando y así, pero yo siempre me quedo en un plano racional. Pues bien, estoy tratando de cambiar eso”, explica.