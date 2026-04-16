"Mitoaroa III" será un espectáculo "futurista y reivindicativo"

El grupo Zetak, encabezada por Pello Reparaz, ha comparecido hoy en Bilbao para dar algunos detalles sobre el espectáculo "Mitoaroa III", que se desarrollará en Bilbao, en el estadio de San Mamés, dentro de dos meses, los días 19 y 20 de junio.

Antes de la rueda de prensa de presentación, la Gran Vía de Bilbao ha sido escenario de una pequeña muestra de lo que será un espectáculo calificado como "futurista y reivindicativo". Se ha podido ver, entre la multitud, algunos y algunas personajes vinculados al carnaval tradicional y otras figuras del universo de Mitoaroa III. El líder de Zetak, Pello Reparaz, ha ofrecido después del encuentro con periodistas algunas canciones de su repertorio, acompañado del músico Enrike Solinís.

Según ha adelantado el grupo, que pretende reunir a 80.000 aficionados en total en los dos días (quedan unas 2000 entradas para el viernes y las del sábado están agotadas), se trata de "ofrecer una experiencia entendida como un relato colectivo en el que música, narración y tecnología se fusionan para plantear una pregunta contemporánea: quiénes somos y hacia dónde vamos".

Mitoaroa III ofrecerá "un universo narrativo situado en el futuro", según Reparaz, "con nuevos personajes y una Euskal Herria marcada por el control, las relaciones de poder y la supervisión constante".

Mitoaroa III quiere ser también "una afirmación cultural": "El euskera no solo pertenece al ámbito de la memoria o la resistencia, sino también al de la ambición, la contemporaneidad y el espacio público", ha reivindicado Reparaz.

700 personas trabajarán ese día, y la Diputación de Bizkaia contribuirá con 1.000.000 euros a ambos conciertos.