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'Otsaila', videoclip de la nueva canción de Eñaut Elorrieta

Euskaraz irakurri: ‘Otsaila’, Eñaut Elorrietaren abesti berriaren bideoklipa
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EITB

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Eñaut Elorrieta acaba de publicar la canción Otsaila, escrita por Nerea Ibarzabal, que forma parte del disco Festina Lente. El resto de canciones que conformarán ese trabajo se darán a conocer en otoño.

Cantantes Música

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