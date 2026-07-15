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Homenaje a Niko Etxart, pionero del “euskal rock n’ roll”

El cantautor suletino ha fijado una doble cita con el público: el 21 de noviembre en Getxo y una semana más tardes, el día 28, en Donibane Lohizune. Se podrán escuchar los temas más conocidos de su carrera, canciones tradicionales de Zuberoa y algunas colaboraciones especiales, y ETB grabará el concierto de Getxo. 

Niko Etxart
Euskaraz irakurri: Niko Etxart “euskal rock n’ rolla”ren aitzindariari gorazarre
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Natxo Velez | EITB

Última actualización

El público vasco y Niko Etxart tienen una doble cita este noviembre para celebrar el inestimable y vigente legado del cantautor vasco: el pionero del rock and roll en euskera ofrecerá dos conciertos, el 21 de noviembre en Getxo (Muxikebarri, 20:00) y el 28 de noviembre en Donibane Lohizune (Tanka, 20:00), en los que honrará más de medio siglo de carrera.

En ambos conciertos se podrán escuchar las canciones más destacadas de la larga carrera de Niko Etxart, además de canciones tradicionales de Zuberoa y colaboraciones especiales con otras y otros artistas. 

Etxart estará acompañado sobre el escenario, como habitualmente, por el grupo Hapa-Hapa (Dominic Earl, Kiki Graciet, Zedrik Ilhardoi, Thomas Saez, Xabi Etxeberri y Didier Real), además de Robert Larrandabürü y Dominika Eiheraberri, Anje Duhalde, el cantautor Xabaltx y la cantante Anne Bidalun.

EITB grabará el concierto de Getxo para ofrecerlo en el programa “Oholtzan” y la plataforma ETB ON. Precisamente, la actuación de la localidad vizcaína se enmarca en el 25º aniversario de la iniciativa cultural “Iparra galdu gabe", organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Getxo y Euskal Kultur Erakundea (EKE) con el objetivo de fortalecer los vínculos entre Iparralde y Hegoalde.

Las entradas para el recital de Muxikebarri se pondrán a la venta el 27 de julio, mientras que las del concierto de Donibane Lohizune se encuentran ya a la venta

Niko Etxarti omenaldia
Música vasca Música

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