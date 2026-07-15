Etxart estará acompañado sobre el escenario, como habitualmente, por el grupo Hapa-Hapa (Dominic Earl, Kiki Graciet, Zedrik Ilhardoi, Thomas Saez, Xabi Etxeberri y Didier Real), además de Robert Larrandabürü y Dominika Eiheraberri, Anje Duhalde, el cantautor Xabaltx y la cantante Anne Bidalun.

EITB grabará el concierto de Getxo para ofrecerlo en el programa “Oholtzan” y la plataforma ETB ON. Precisamente, la actuación de la localidad vizcaína se enmarca en el 25º aniversario de la iniciativa cultural “Iparra galdu gabe", organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Getxo y Euskal Kultur Erakundea (EKE) con el objetivo de fortalecer los vínculos entre Iparralde y Hegoalde.

Las entradas para el recital de Muxikebarri se pondrán a la venta el 27 de julio, mientras que las del concierto de Donibane Lohizune se encuentran ya a la venta.