Robbie Williams espera en Kobetamendi
No hay tiempo para descansar. Sacudida la resaca de los conciertos de fka twigs, David Byrne, Calvin Harris y Apparat de la primera jornada, hoy llega una segunda noche de música en Kobetamendi.
Abrirán el cartel, a partir de las 17:30, un trío de artistas vascos en los escenarios San Miguel (Marte Lasarte), Suave (Johnnie Walker) y la zona Basoa (el DJ Miravalles).
Después les tomarán el relevo Depresión Sonora, La M.O.D.A., Yeray Cortés, Westside Cowboy, Alabama Shakes, Thee Sacred Souls y Belle and Sebastian, hasta que a las 22:35 llegue el concierto de Robbie Williams.
El ex Take That presentará el disco Britpop y no faltarán, seguro, en su repertorio para Bilbao sus clásicos “Angels”, “Feel” y “Rock DJ”.
Tras la actuación del cabeza de cartel, se podrá ver a la irlandesa Cmat y gozar de la electrónica con Tomora, unión entre la cantante noruega Aurora y Tom Rowlands de The Chemical Brothers, Soulwax y la sesión de Richie Hawtin.
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