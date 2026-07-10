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Robbie Williams espera en Kobetamendi

El músico británico capitanea una segunda jornada del festival en la que también se podrá disfrutar de Marte Lasarte, La M.O.D.A., Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Tomora y Soulwax.
Robbie Williams
Robbie Williams acutará a las 22:35 en el escenario Nagusia
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EITB

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No hay tiempo para descansar. Sacudida la resaca de los conciertos de fka twigs, David Byrne, Calvin Harris y Apparat de la primera jornada, hoy llega una segunda noche de música en Kobetamendi.

Abrirán el cartel, a partir de las 17:30, un trío de artistas vascos en los escenarios San Miguel (Marte Lasarte), Suave (Johnnie Walker) y la zona Basoa (el DJ Miravalles).

Después les tomarán el relevo Depresión Sonora, La M.O.D.A., Yeray Cortés, Westside Cowboy, Alabama Shakes, Thee Sacred Souls y Belle and Sebastian, hasta que a las 22:35 llegue el concierto de Robbie Williams.

El ex Take That presentará el disco Britpop y no faltarán, seguro, en su repertorio para Bilbao sus clásicos “Angels”, “Feel” y “Rock DJ”.

Tras la actuación del cabeza de cartel, se podrá ver a la irlandesa Cmat y gozar de la electrónica con Tomora, unión entre la cantante noruega Aurora y Tom Rowlands de The Chemical Brothers, Soulwax y la sesión de Richie Hawtin. 

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