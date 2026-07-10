Robbie Williams espera en Kobetamendi

No hay tiempo para descansar. Sacudida la resaca de los conciertos de fka twigs, David Byrne, Calvin Harris y Apparat de la primera jornada, hoy llega una segunda noche de música en Kobetamendi.

Abrirán el cartel, a partir de las 17:30, un trío de artistas vascos en los escenarios San Miguel (Marte Lasarte), Suave (Johnnie Walker) y la zona Basoa (el DJ Miravalles).