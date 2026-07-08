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Kobetamendi espera ya al público

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Kobetamendi, Bilbao BBK Live jaialdirako prest
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kobetamendi, festibalarien zain

Última actualización

El festival BIlbao BBK Live celebrará su 20º aniversario del 9 al 11 de julio al son de Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen, Idles y otros grupos y artistas. El recinto ya está listo. 

Bilbao BBK Live 2026 Festivales de música Conciertos Música

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