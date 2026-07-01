El pianista Moisés P Sánchez abre en Getxo la temporada de jazz

La temporada jazzística vasca arrancará este 1 de julio con la edición número 49 del Getxo Jazz, cuyo programa encabezan Moisés P. Sánchez, Camille Thurman & The Darrell Green Quartt, Charles Lloyd, ‘Sketches of Latin Miles’ e Immanuel Wilkins.

Además, Goierriko Jazzaldia también arrancará hoy, en Ordizia, con DJ Makala. Le tomarán el relevo, hasta el día 4 de julio, Esencia Ternaria, Nhil, Lea Maria Fries, Zirriborro, Hip Horns Brass Collective y el trompetista luxemburgués Daniel Miglosi (4 de julio, 23:00).