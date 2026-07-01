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El pianista Moisés P Sánchez abre en Getxo la temporada de jazz

Este miércoles comienza la 49ª edición del Getxo Jazz y Goierriko Jazzaldia, en Ordizia.
Moisés P. Sánchez pianistak Getxo Jazzen joko du
Euskaraz irakurri: Moises P Sanchez pianistak jazz denboraldia irekiko du, Getxon
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EITB

Última actualización

La temporada jazzística vasca arrancará este 1 de julio con la edición número 49 del Getxo Jazz, cuyo programa encabezan Moisés P. Sánchez, Camille Thurman & The Darrell Green Quartt, Charles Lloyd, ‘Sketches of Latin Miles’ e Immanuel Wilkins.

Además, Goierriko Jazzaldia también arrancará hoy, en Ordizia, con DJ Makala. Le tomarán el relevo, hasta el día 4 de julio, Esencia Ternaria, Nhil, Lea Maria Fries, Zirriborro, Hip Horns Brass Collective y el trompetista luxemburgués Daniel Miglosi (4 de julio, 23:00).

CONSULTA EL PROGRAMA COMPLETO DE GOIERRIKO JAZZALDIA

En Getxo, se suman a los conciertos de pago en Muxikebarri las actuaciones de las jóvenes bandas del Concurso de Grupos y la programación de calle gratuita que tendrá lugar en la plaza Estación de Algorta y en el entorno urbano de Las Arenas; se podrá disfrutar en estas, por ejemplo, de las propuestas de los músicos vascos Borja Barrueta (5 de julio, 19:00) y Iosu Izaguirre (4 de julio, 19:00) o de Jazz For Children (5 de julio, 13:00). 

CONSULTA EL PROGRAMA COMPLETO DE GETXO JAZZ

Festival de Jazz 2025 Getxo Ordizia Conciertos Música

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