Chris Isaak será el encargado de abrir el festival Bilbao BBK Legends

El 26 y 27 de junio el festival BBK Legends reunirá a grandes nombres de diferentes estilos musicales del rock internacional.

VIERNES 26 DE JUNIO

19:30 - DEA MATRONA

20:50 - CRACKER

22:15 - CHRIS ISAAK

SÁBADO 27 DE JUNIO

19:30 - GRAVEYARD

20:55 - BEAT

22:50 - TOM MORELLO (Suspendido)

Chris Isaak estará a las diez de la noche en el Bilbao Arena, en Miribilla y seguro que también tendrá tiempo para celebrar su 70 cumpleaños.