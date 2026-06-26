BBK LIVE LEGENDS
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Chris Isaak será el encargado de abrir el festival Bilbao BBK Legends

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BBK live Legends argazkia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilbao BBK Legends jaialdiari hasiera Chris Isaakek emango dio

Última actualización

El 26 y 27 de junio el festival BBK Legends reunirá a grandes nombres de diferentes estilos musicales del rock internacional. 

VIERNES 26 DE JUNIO

  • 19:30 - DEA MATRONA
  • 20:50 - CRACKER
  • 22:15 - CHRIS ISAAK

SÁBADO 27 DE JUNIO

  • 19:30 - GRAVEYARD
  • 20:55 - BEAT
  • 22:50 - TOM MORELLO (Suspendido)
Chris Isaak estará a las diez de la noche en el Bilbao Arena, en Miribilla y seguro que también tendrá tiempo para celebrar su 70 cumpleaños.
Bilbao BBK Live 2026 Música Bilbao Bizkaia Música

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