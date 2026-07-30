JUNTO AL KUARTETO PHILIPERENA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Natxo de Felipe vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto: ‘Abandonatuak’

Publicidad
18:00 - 20:00
Natxo de Felipe junto al Kuarteto Philiperena
Euskaraz irakurri: Natxo de Felipe agertokietara itzuliko da 'Abandonatuak' disko berriarekin
author image

EITB

Última actualización

11 años después del adiós de Oskorri, Natxo de Felipe volverá a subirse a los escenarios con un nuevo disco: ‘Abandonatuak’. Se trata de un proyecto que rescata temas inéditos de la mítica banda y que presentará el 20 de agosto en Santuario de Arantzazu dentro de la programación de la Quincena Musical de San Sebastián. El concierto reunirá a mítico cantante de Oskorri con el Kuarteto Philiperena, integrado por Xabier de Felipe, Przemysław Pujanek, Esther Alba y Karmele Castillo.

Música vasca Música Oskorri Donostia-San Sebastián Oñati

Te puede interesar

miguel-martin-jazzaldia-omenaldia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Donostia homenajea a Miguel Martín, director del Jazzaldia durante casi 50 años

El Festival de Jazz de Donostia-San Sebastián entregó anoche el premio Jazzaldia a Miguel Martín, quien ha estado al frente del festival durante casi 50 años. Hasta ahora era él quien entregaba este premio en la Plaza de la Trinidad y este año ha sido él quien ha recibido el máximo reconocimiento. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, fue el encargado de entregarle el premio.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

The Bad Plus ofrece en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz uno de los últimos conciertos de su gira de despedida

The Bad Plus ofreció en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz uno de los últimos conciertos de su gira de despedida. La banda estadounidense, que pone fin a una trayectoria de 26 años, 16 discos y miles de actuaciones, protagonizó una de las citas más emotivas de la última jornada de la 49.ª edición del certamen. Temas como Giant y Anthem for the Earnest hicieron vibrar al público de Mendizorrotza.
Cargar más
Publicidad
X