El Festival de Jazz de Donostia-San Sebastián entregó anoche el premio Jazzaldia a Miguel Martín, quien ha estado al frente del festival durante casi 50 años. Hasta ahora era él quien entregaba este premio en la Plaza de la Trinidad y este año ha sido él quien ha recibido el máximo reconocimiento. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, fue el encargado de entregarle el premio.