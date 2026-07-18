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Baiona se vuelca con ETS: la Plaza del Ayuntamiento se queda pequeña con su concierto

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ETSk milaka lagun bildu ditu Baionan, eta udaletxeko plaza txiki geratu da
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EITB

Última actualización

La cantautora Julie Rouault ha compartido escenario con ETS en uno de los momentos más especiales de la noche. La actuación de la banda alavesa, incluida en la programación musical de las fiestas de Baiona, ha reunido a multitud de personas. 

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