Bilbao BBK Live pone el broche final a la celebración de su 20 aniversario
Bilbao BBK Live ha puesto el broche final a la celebración de su 20 aniversario tras tres jornadas en las que Kobetamendi ha vuelto a convertirse en un espacio de encuentro entre generaciones, culturas y formas de entender la música. Más de 112 500 personas han compartido una edición que ha confirmado el carácter internacional del festival sin perder su estrecho vínculo con Bilbao y con el talento más cercano. Un público cada vez más diverso e intergeneracional ha acompañado una programación marcada por la diversidad artística y la conexión entre ciudad y naturaleza
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Arde Bogotá hace vibrar Kobetamendi con una aparición sorpresa en BBK Live 2026
La banda murciana ha irrumpido sobre el escenario Nagusia de Kobetamendi este sábado, en uno de los momentos más memorables del BBK Live 2026. Anunciado bajo el nombre de su nuevo tema, 'Bigger Splash', el grupo había pasado prácticamente inadvertido en los carteles.
Robbie Williams demuestra en el BBK Live que sigue siendo el rey
El cantante británico ha presentado en Kobetamendi su último trabajo, en una gran fiesta del pop, con un espectáculo arrollador en el que ha combinado música, humor, nostalgia y fútbol. Williams ha demostrado así en el BBK Live que sigue siendo el rey.
Idles, Lily Allen, Dellafuente y Charlotte de Witte se reparten la cabeza de la última noche
El sábado, la música seguirá en Kobetamendi con cuatro cabezas de cartel y otros conciertos interesantes: Aimarz, Barrrk, ZAZ, Cervatana, Interpol, Queralt Lahoz...
Robbie Williams espera en Kobetamendi
El músico británico capitanea una segunda jornada del festival en la que también se podrá disfrutar de Marte Lasarte, La M.O.D.A., Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Tomora y Soulwax.
¡Ya ha comenzado el BBK Live 2026!
El festival, que ha comenzado hoy, 9 de julio, en el parque Kobetamendi de Bilbao, se prolongará hasta el 11 de julio. El evento celebra este año su 20.º aniversario especial con un encuentro que reunirá a artistas tanto internacionales como locales a lo largo de tres días. Sobre el escenario se darán cita nombres como Robbie Williams, Calvin Harris, Lily Allen e Interpol, junto a grupos vascos como Aimarz o Gar.
Dos estrellas de la electrónica británica encabezan la primera noche del Bilbao BBK Live
Calvin Harris, David Byrne y fka twigs son los nombres más populares de la primera jornada del festival este jueves. Además, también se podrá disfrutar de los conciertos de Sara Zozaya y Gar.
Bonnie Tyler, en cinco canciones
La mítica artista galesa, fallecida a los 75 años de edad, deja como herencia las canciones eternas que definieron el pop-rock de los años 80.
Fallece la cantante Bonnie Tyler, leyenda de la música pop, a los 75 años
La cantante Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y rock de los años 80, ha muerto a los 75 años, según informa la cadena británica BBC.
Desvelada una de las sorpresas del Bilbao BBK Live: Arde Bogotá estará en Kobetamendi
Programados en el festival bajo el seudónimo Bigger Splash, nombre de su nuevo single, el grupo murciano tocará el sábado a las 18:00 horas en el escenario principal.