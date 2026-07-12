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Bilbao BBK Live pone el broche final a la celebración de su 20 aniversario

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18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

Bilbao BBK Live ha puesto el broche final a la celebración de su 20 aniversario tras tres jornadas en las que Kobetamendi ha vuelto a convertirse en un espacio de encuentro entre generaciones, culturas y formas de entender la música. Más de 112 500 personas han compartido una edición que ha confirmado el carácter internacional del festival sin perder su estrecho vínculo con Bilbao y con el talento más cercano. Un público cada vez más diverso e intergeneracional ha acompañado una programación marcada por la diversidad artística y la conexión entre ciudad y naturaleza

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