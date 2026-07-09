Desvelada una de las sorpresas del Bilbao BBK Live: Arde Bogotá estará en Kobetamendi
La organización del Bilbao BBK Live, que arranca en Kobetamendi este jueves, ha prometido sorpresas para esta edición, en la que el festival cumple 20 años. Habrá, al menos, un concierto sorpresa por jornada y el del sábado ha quedado ya desvelado: Arde Bogotá presentará su nuevo single en el escenario Nagusia a partir de las 18:00 horas.
El festival bilbaíno había anunciado en su programación un grupo con el misterioso nombre de Bigger Splash para ese hueco, un desconocido artista que también aparecía en las programaciones de los festivales Mad Cool, en Madrid (ayer, miércoles), y Cruilla de Barcelona (el viernes).
El misterio quedó desvelado anoche en el festival madrileño, cuando, a la hora reservada para “Bigger Splash”, saltó al escenario Arde Bogotá. El cuarteto murciano (quintento en directo, con un guitarrista de apoyo) presentó en el escenario “Bigger splash”, su nuevo single tras los discos “La noche” y “Cowboys de la A3”.
La canción se mueve entre el indie, el pop y el rock y es el segundo adelanto de lo que será su tercer disco.
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