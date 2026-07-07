BBK LIVE 2026

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Ya se pueden recoger las pulseras del BBK Live: ¡No olvides la tuya!

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BBK LIVE 2026 pultserak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jaso daitezke jada BBK Liveko eskumuturrekoak: Adi, ez ahaztu zurea
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EITB

Última actualización

Gran cantidad de gente se ha acercado esta mañana a la Sala BBK para cambiar las entradas por las pulseras. La pulsera es obligatoria para entrar al festival y para comprar dentro. No se aceptará efectivo ni tarjetas. Además, no se podrá coger el autobús del festival sin la pulsera

Bilbao BBK Live 2026 Festivales de música Bilbao Bizkaia Música

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