Ya se pueden recoger las pulseras del BBK Live: ¡No olvides la tuya!

La organización del festival Euskal Herria Zuzenean, celebrado entre los días 26 y 28 de junio, ha subrayado que se ha completado “una celebración colectiva de tres días”. En la parte negativa del balance, el ataque de una persona contra un voluntario del EHZ y miembros del servicio de asistencia y la tormenta del domingo, que obligó a suspender la programación.