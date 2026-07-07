Ya se pueden recoger las pulseras del BBK Live: ¡No olvides la tuya!
Gran cantidad de gente se ha acercado esta mañana a la Sala BBK para cambiar las entradas por las pulseras. La pulsera es obligatoria para entrar al festival y para comprar dentro. No se aceptará efectivo ni tarjetas. Además, no se podrá coger el autobús del festival sin la pulsera
Te puede interesar
El poderoso saxofón de Immanuel Wilkins cierra el Getxo Jazz
El cuarteto del saxofonista estadounidense ha sido el protagonista de la última noche del festival getxoztarra. El concierto de Willkins ha estado precedido de la actuación de la banda francesa Lurium, ganadora del Concurso de Bandas de la 49ª edición del festival de Getxo.
El saxofón de Camille Thurman protagoniza la segunda noche del Getxo Jazz
Camille Thurman & The Darrell Green Quartet han sido los encargados de actuar en Muxikebarri durante la segunda jornada del festival de jazz de Getxo. Thurman, primera mujer de la prestigioso Jazz at Lincoln Center Orchestra, ha tocado acompañada por el cuarteto del legendario batería de post-bop Darrell Green: Gregory Glassman (trompeta), Paul Beaundry (bajo) y David Bryant (piano).
El pianista Moisés P. Sánchez inaugura el festival Getxo Jazz
El músico madrileño ha presentado en Muxikebarri su proyecto "Dedication II" junto a Javier Vercher (saxo tenor), Toño Miguel (contrabajo), Naima Acuña (batería) y Cristina Mocha (artista invitada a la voz).
El cineasta Oskar Alegría ilustra la canción “Gertuegi”, de Maite Larburu
El trabajo del director navarro otorga una “mirada cinematográfica y artesanal” a la canción de la música hernaniarra, incluida en el disco “Maizter”.
Gorka Knörr celebrará sobre el escenario el 55º aniversario de su primer concierto
El cantautor realizará dos recitales en el centro cultural Arkabia de Vitoria-Gasteiz los días 10 y 11 de julio, bajo el título "Iraun".
El pianista Moisés P Sánchez abre en Getxo la temporada de jazz
Este miércoles comienza la 49ª edición del Getxo Jazz y Goierriko Jazzaldia, en Ordizia.
Belako aplaza el lanzamiento de su nuevo disco a marzo de 2027
La banda vizcaina ha explicado que se encuentra ante "un disco muy importante" para los miembros del equipo y quiere acabarlo con calma. Este aplazamiento obliga al cuarteto a reagendar los conciertos que habían previsto dar a partir del 16 de octubre.
El festival EHZ concluye “con el ritmo del corazón fortalecido”
La organización del festival Euskal Herria Zuzenean, celebrado entre los días 26 y 28 de junio, ha subrayado que se ha completado “una celebración colectiva de tres días”. En la parte negativa del balance, el ataque de una persona contra un voluntario del EHZ y miembros del servicio de asistencia y la tormenta del domingo, que obligó a suspender la programación.
Una enorme tormenta obliga a cancelar el festival EHZ
La organización ha pedido a los asistentes que no regresen a casa en coche debido a las condiciones meteorológicas. El recinto presenta zonas completamente embarradas, lo que dificulta la movilidad.